Жирная пища ухудшает снабжение мозга кислородом при стрессе

В эксперименте принял участие 21 человек (здоровые молодые мужчины и женщины). Их разделили на две группы: первой предоставили пищу с высоким содержанием жиров (56,5 граммов жира), а второй — с низким (11,4 грамма жира). Они съели блюда за 90 минут до завершения 8-минутного стрессового математического задания, в котором они должны были увеличивать скорость решения примеров. В случае неправильного ответа их уведомляли об этом. Кроме того, участники могли видеть себя на экране. Эксперимент был разработан, чтобы имитировать повседневный стресс на работе или дома.