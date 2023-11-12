10:50 (мск), источник: Газета.Ру

Женщины-астронавты NASA потеряли в космосе сумку с инструментами

Две женщины-астронавта NASA потеряли сумку с инструментами в открытом космосе во время ремонта на Международной космической станции (МКС).

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Источник: Reuters

Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на пресс-службу NASA.

Как пишут журналисты, 1 ноября астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара ремонтировали солнечные батареи МКС, когда сумка выскользнула и улетела в открытый космос. Ее заметили на камерах, после чего в NASA просчитали траекторию полета объекта и решили, что с МКС сумка не столкнется, а значит, ситуация остается контролируемой.

По данным издания, потерянная сумка имеет яркий белый цвет и ее даже можно увидеть в бинокль. Для этого нужно отыскать на ночном небе МКС (третий по яркости объект) и присмотреться. В настоящий момент сумка вращается вокруг Земли на 2−4 минуты раньше станции.

До этого ВКС России сообщали, что следят за другой потерянной в космосе сумкой уже более 12 лет. Тот чемоданчик также потеряла американская женщина-астронавт.

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