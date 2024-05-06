Женщинам назвали способы убрать второй подбородок

Косметолог объяснила, что скорректировать второй подбородок поможет лишь сочетание инъекционных и аппаратных методик, иногда нитевой лифтинг. Если же проблема появился из-за лишнего веса, пациенту рекомендуется пересмотреть питание. Также, по словам, врача, свою эффективность показали процедуры для укрепления кожи шеи и лечение с помощью липолитиков, разрушающих жир в клетках, добавила Щелокова.