Женщина за мольбертом: самые знаменитые художницы

16 апреля 1755 года родилась Элизабет Виже-Лебрён, позже ставшая известной как просто «Мадам Лебрён», — французская художница, автор таких известных картин, как «Портрет Марии-Антуанетты с Розой», «Мария-Антуанетта и Её Семья», «Жюли Лебрён в Образе Флоры» и многих других. Всего за свою карьеру она написала 660 портретов и 200 пейзажей.
Элизабет Виже-Лебрён прославилась в 1778 году, когда стала официальной художницей французской королевы Марии-Антуанетты. Но Мадам Лебрён — не единственный гений своего времени.
Рассказываем про самых знаменитых художниц
1. Бриджит Райли
Райли писала свои работы в стиле оптического искусства (оп-арт) — это жанр абстрактного искусства, в котором мастер создает оптическую иллюзию, манипулируя узорами, формами и цветами.
Картина Бриджит Райли 1960-х годов стала синонимом движения оп-арта, из-за чего ее также прозвали «Матерью оп-арта». В 1968 году она стала первой британской современной художницей, которая была удостоена Международной премии в области живописи.
2. Тамара де Лемпицка
Де Лемпицка обучалась живописи у двух выдающихся художников — Мориса Дени и Андре Лота. Сама мастер писала в стиле арт-деко и была единственной женщиной того времени, творившей в этом направлении. Оно характеризуется четко очерченными геометрическими формами и яркими цветами.
Де Лемпицк широко известна благодаря портретам аристократов и богачей, выполненным в реалистичном, динамичном и красочном стиле.
3. Леонора Каррингтон
Она является самой известной художницей-сюрреалисткой. В этом направлении искусства не признаются никакие рамки, поэтому авторы пишут картины на основе своих фантазий, мечтаний и воображения. Перспектива, передача цвета и тени в картинах тесно связаны с фантастическими абстракциями.
Поскольку у Каррингтон были романтические отношения с ведущим художником-сюрреалистом, первой работой девушки стал портрет возлюбленного.
Каррингтон известна своими автобиографическими картинами, включающими образы магии, оккультизма, алхимии и метаморфоз.
4. Луиза Буржуа
На творчество Буржуа сильно повлияли травмирующие психику события детства. У отца художницы был роман с ее учительницей, а мать закрывала глаза на неверность своего мужа. Поэтому картины мастера стали известны благодаря очень личному тематическому содержанию. Буржуа писала в широком спектре, помимо сексуальности, тела и семьи, изображала смерть и подсознание.
Также художница известна своими инсталляциями и скульптурами. Например, ее шедевр «Мама» выставлялся во многих учреждениях современного искусства.
5. Мэри Кассат
Кассат стала единственной художницей, которая выставлялась вместе с импрессионистами в Париже.
Импрессионизм — направление в живописи, характеризующееся относительно небольшими, тонкими, но заметными мазками кисти, открытой композицией, акцентом на точное изображение света в его меняющихся качествах. Обычные предметы рассматриваются под необычными ракурсами, включая движение — важнейший элемент человеческого восприятия и опыта.
Кассат известна тем, что изображает социальную и частную жизнь женщин, уделяя особок внимание близким отношениям между матерями и их детьми.
6. Фрида Кало
Кало мечтала о медицинской карьере, но после тяжелой аварии она была вынуждена долгое время провести в больнице, где начала рисовать.
Фрида Кало наиболее известна своими автопортретами, которые часто включают у себя символические изображения физических и психологических травм. По словам художницы, она изображала саму себя, так как была предметом, который знает лучше всего.
Кало входит в число величайших художников, пишущих в жанре автопортрета.
7. Зинаида Серебрякова
Серебрякова была одной из самых талантливых русских художниц XX века. Зинаида Евгеньевна посещала гимназию и художественную школу, классы рисования Осипа Браза, а также училась рисунку в Париже. Добилась успеха она достаточно быстро. В 1910 году ее автопортрет «За туалетом» появился на выставке Союза русских художников.
Тогда картину купила Третьяковская галерея, которая приобрела еще два ее произведения. Это было редким и небывалым признанием в XX веке, так как художником была женщина 26 лет.
Работы Серебряковой отличаются светлыми образами, чистотой и искренностью, а ее картины нередко сравнивают с произведениями Боттичелли.
Анна Морозова