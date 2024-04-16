Женщина за мольбертом: самые знаменитые художницы

16 апреля 1755 года родилась Элизабет Виже-Лебрён, позже ставшая известной как просто «Мадам Лебрён», — французская художница, автор таких известных картин, как «Портрет Марии-Антуанетты с Розой», «Мария-Антуанетта и Её Семья», «Жюли Лебрён в Образе Флоры» и многих других. Всего за свою карьеру она написала 660 портретов и 200 пейзажей.