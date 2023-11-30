Женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259711&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишут СМИ, женщина угнала грузовик поздно ночью и попала на камеры видеонаблюдения. Несмотря на это, полицейским пока не удалось установить ее личность и местоположение. Сообщается, что подозреваемая воспользовалась тем, что водитель автомобиля был внутри магазина и оставил ключи в зажигании.

В компании, где производят пончики, сообщили, что было украдено около 10 тыс. единиц продукции. Теперь пекарям на производстве приходится работать круглосуточно, чтобы выполнить обязательства перед покупателями.

Полицейским неизвестно, знала ли женщина о содержимом в фургоне. Кроме того, офицеры попросили откликнуться всех, чья информация поможет в поиске угонщицы.