Женщина случайно получила лотерейные билеты на круглую сумму

Жительница штата Массачусетс (США) случайно получила посылку с лотерейными билетами стоимостью 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей). Даниэль Александрова рассказала, что перебирала доставленные ей посылки и нашла странную увесистую коробку, пишет New York Post.

После того, как Даниэль открыла посылку с лотерейными билетами, подумала, что это шутка. Женщина взглянула на чек и удивилась еще больше: в коробке находился тираж мгновенной лотереи на сумму 20 тысяч долларов.

Оказалось, что посылка предназначалась для отправки в магазин Kenyon’s Market в городе Фалмут. Даниэль узнала эту информацию из чека и самостоятельно отправила коробку по нужному адресу. «Это было самое правильное решение», — отметила женщина.

Организаторы лотереи позже уточнили, что ошибка службы доставки не помогла бы неверному адресату выиграть. Дело в том, что билеты участвуют в розыгрыше, если были зарегистрированы розничным продавцом и реализованы через торговую сеть. В ином случае они не представляют никакой ценности.

Ранее житель Вирджинии купил 20 лотерейных билетов. Все они оказались выигрышными.

Анна Морозова