Женщина проплыла 140 метров подо льдом без кислорода

27-летняя хорватско-итальянская спортсменка Валентина Кафолле установила мировой рекорд среди женщин по подводному плаванию с апноэ. Для этого она выбрала озеро в Альпах на севере Италии: девушка проплыла в моноласте 140 метров подо льдом, задержав дыхание. Пловчиха впервые попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году, проплыв таким образом 125 метров.