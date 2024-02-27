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Женщина проплыла 140 метров подо льдом без кислорода

27-летняя хорватско-итальянская спортсменка Валентина Кафолле установила мировой рекорд среди женщин по подводному плаванию с апноэ. Для этого она выбрала озеро в Альпах на севере Италии: девушка проплыла в моноласте 140 метров подо льдом, задержав дыхание. Пловчиха впервые попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году, проплыв таким образом 125 метров.

На днях ее титул отобрала японка Ясуко Одзэки, проплыв на метр больше. Но уже 36 часов спустя Кафолле установила новый рекорд.