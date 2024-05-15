Женщина обнаружила в машине ядовитую змею и стала ездить в защитном костюме

Лиза Корнелис, работающая строителем, рассказала журналистам, что в ее машину забрался краснобрюхий черный аспид. Это произошло, когда она оставила дверь машины открытой. Обнаружить рептилию удалось не сразу. По словам Корнелис, она несколько недель находила в салоне змеиные испражнения и лишь в апреле заметила крупную змею на пассажирском сиденье.