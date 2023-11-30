Женщина не смогла прийти на работу из-за морского слона

Источник: Соцсети

Жительница Австралии Эмбер Харрис не смогла прийти на работу из-за очень странного предлога. Дело в том, что она из окна увидела морского слона, который не просто лежал в саду, но и перегородил подъездную дорожку к дому. Из-за этого куда-либо поехать на авто было невозможно, пишет ABC.

Животное уже несколько лет знают местные жители и называют его Нилом. Он часто загорает на дорогах, играет с дорожными конусами и просто гуляет по пляжам, однако Харрис не ожидала увидеть его именно на своем участке.

Женщина пыталась приманить гостя едой, чтобы тот немного подвинулся, но на пищу морской слон внимания не обращал. Поэтому она позвонила начальнице и сказала, что опоздает из-за происшествия, а после отправила фотографию с Нилом около машины в офис. Коллеги поняли, что у Харрис действительно есть причины опоздать и посмеялись.

Через несколько часов Нил выспался и отправился обратно на пляж, находящийся через дорогу от дома Харрис.

Опоздания могут быть никак не связаны с внешними факторами. Эксперты рассказали, как научиться ценить время и стать пунктуальным.

Анна Морозова