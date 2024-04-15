«Женщина, которая поет». Вспоминаем яркие высказывания Аллы Пугачевой

«Мой голос был несильный на первых порах, но, действительно, обладал какой-то странной, притягательной силой. Впервые я это почувствовала в ранней юности, когда по вечерам бегала в музыкальное училище петь свободной аудитории — дома я не могла этого делать. Я просто пела для себя, на тарабарщине какой-то, что-то придумывала, импровизировала. И у меня была такая игра. Когда я чувствовала, что кто-то идет по коридору, я начинала петь как бы с расчетом, посылом на тех, кто там идет. Я четко знала, что мой посыл притягивает людей. Я видела и чувствовала, как они подходят к двери, прислушиваются. Тогда я еще больше куражилась, делая вид, что не слышу, не вижу, не знаю, что за дверью стоят люди, но выдавала им по полной программе. Самое потрясающее, когда твой голос послушен твоему желанию, когда он легко и свободно выражает ту интонацию, которую чувствуешь внутри себя. Это — победа». (Из интервью журналу «Сноб»).

