Женщина из Краснодара установила рекорд, родив детей с разницей в 34 года

Ранее Книга рекордов Гиннесса показала фото близнецов-рекордсменов, родившихся в октябре 2022 года из замороженных почти 30 лет назад эмбрионов, что было официально признано Книгой Гиннесса абсолютным рекордом. В течение 29 лет и десяти месяцев эмбрионы хранились в лаборатории фертильности на западном побережье США в жидком азоте при температуре −196 °C. В 2007 году супруги, которые были биологическими родителями эмбрионов, решили их передать в донорский центр, где их и получила впоследствии супружеская пара Филип и Рэйчел Риджуэй.