Женщина из Краснодара установила рекорд, родив детей с разницей в 34 года

Жительница Краснодара установила рекорд страны, родив сына и дочь с максимальной на сегодняшний день разницей в возрасте. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов России.
Светлана Халимова 1971 года рождения родила сына 11 ноября 1988 года и дочь 3 апреля 2023 года. Они являются единоутробными: сына зовут Куркин Андрей Сергеевич, а дочь — Халимова Ясмин Нуриддимовна.
Разница в возрасте брата и сестры составила 34 года 4 месяца и 23 дня. Матери на момент рождения дочери исполнился 51 год. Рекорд был зарегистрирован на сайте 19 марта.
Предыдущий аналогичный рекорд России по разнице в возрасте принадлежал родным сестре Арангуловой Лейсан Хасановне и брату Арангулову Раулю Хасановичу из Тобольска Тюменской области. Они появились на свет 9 мая 1990 года и 2 февраля 2017 года соответственно. Разница в возрасте у них составляет 26 лет 8 месяцев и 23 дня.
А в январе 2023 года был зарегистрирован рекорд в Ставрополе. Там с разницей в 27 лет 11 месяцев и 22 дня родились единоутробные братья Кибенко Сергей Игоревич и Крючков Тимофей Сергеевич.
Ранее Книга рекордов Гиннесса показала фото близнецов-рекордсменов, родившихся в октябре 2022 года из замороженных почти 30 лет назад эмбрионов, что было официально признано Книгой Гиннесса абсолютным рекордом. В течение 29 лет и десяти месяцев эмбрионы хранились в лаборатории фертильности на западном побережье США в жидком азоте при температуре −196 °C. В 2007 году супруги, которые были биологическими родителями эмбрионов, решили их передать в донорский центр, где их и получила впоследствии супружеская пара Филип и Рэйчел Риджуэй.