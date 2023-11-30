Женщина из Индии установила рекорд по самым длинным волосам

Источник: Guinness World Records

UPI сообщает, что 46-летняя Смита Шривастава из Уттар-Прадеша официально признана женщиной с самой длинной шевелюрой. Женщина сказала, что ее вдохновили длинные прически, которые носили хинди-актрисы 1980-х годов.

Индианка отметила, что не стриглась более 30 лет. Длина ее волос составила 7 футов и 9 дюймов (236 сантиметров). Щривастава была удостоена титула Книги рекордов Гиннесса.

«В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричь волосы, поэтому женщины их отращивали, — рассказала рекордсменка. — Длинные волосы подчеркивают красоту их обладательницы».

Шривастава сказала, что не собирается стричься в ближайшее время. «Я буду заботиться о своих волосах, пока смогу», — подытожила она.

И это — не самая интересная новость из Индии в этом году. Так местный мужчина «поженил» свою неверную жену и ее любовника. Соседи пары ожидали другого исхода.

Олеся Маевская