19:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Жена Уилла Смита рассказала о спасении брака благодаря инциденту на «Оскаре»

Американская актриса, певица и продюсер Джада Пинкетт-Смит рассказала о спасении ее брака с актером Уиллом Смитом благодаря знаменитому инциденту на «Оскаре», когда ее супруг ударил комика Криса Рока. Ее слова приводит The Independent.

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Источник: Reuters

Артистка призналась, что тот поступок мужа убедил ее в его любви. «Сейчас я называю это “святой пощечиной”, потому что после нее произошло так много позитивного», — поделилась Джада Пинкетт-Смит.

Она отметила, что многие годы пыталась разобраться, уходить ли ей от супруга, однако тот удар помог ей понять, что она никогда не оставит его. «Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», — сказала актриса.

Речь идет о ситуации, произошедшей в марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар». Ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита, чем разозлил актера. Комик указал на «удивительную, очень короткую прическу» Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от алопеции, после чего ее супруг поднялся на сцену и ударил шоумена.

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