Жена Уилла Смита рассказала о спасении брака благодаря инциденту на «Оскаре»

Артистка призналась, что тот поступок мужа убедил ее в его любви. «Сейчас я называю это “святой пощечиной”, потому что после нее произошло так много позитивного», — поделилась Джада Пинкетт-Смит.

Она отметила, что многие годы пыталась разобраться, уходить ли ей от супруга, однако тот удар помог ей понять, что она никогда не оставит его. «Кто знает, какими были бы наши отношения, если бы этого не произошло», — сказала актриса.