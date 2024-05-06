Жена футболиста Смолова раскрыла цену подаренного им Porsche

Инфлюэнсерша поговорила с журналисткой в автомобиле Porsche Cayenne черного цвета, который оборудован красным кожаным салоном. По словам знаменитости, супруг встретил ее на машине из роддома, когда она родила дочь. Истомина также уточнила, что стоимость авто в данной комплектации составила 15 миллионов рублей.