Жена Брюса Уиллиса опубликовала новое фото актера в окружении семьи

Источник: Соцсети

Жена Брюса Уиллиса поделилась новой фотографией актера с празднования Дня благодарения, который в США отметили в минувший четверг, 23 ноября. Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала на личной странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) снимок, на котором 68-летний актер сидит в окружении большой семьи.

На фотографии супруга нежно обнимает сидящего на диване Уиллиса, а справа от них сидит бывшая супруга актриса Деми Мур. Еще на семейном портрете запечатлены три его дочери от Мур — 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула — и две дочери от Хеминг — 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин. Также в кадре — возлюбленный Скаут Уиллис Джейк Миллер и муж Румер Уиллис Дерек Ричард Томас.

Фотография была сделана весной, так как Румер Уиллис, которая в апреле родила дочь Луэтту, еще беременна. «Я так благодарна, что знаю такую любовь», — написала Эмма Хеминг и пожелала подписчикам счастливого Дня благодарения.

А вот в сторис Скаут Уиллис в то же время были опубликованы другие кадры. На коротком видео знаменитый отец берет дочь за руку, при этом смотрит куда-то вдаль. На фото следом Скаут положила голову на руку актера, стоящего у нее за спиной. «Мой парень», — подписала девушка кадры.

Источник: Соцсети

Об ухудшающемся здоровье звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» заговорили в 2015 году — источники сообщали, что он начал выступать и сниматься с «ухом», через которое суфлер подсказывал текст. Это было во время его дебютной роли на Бродвее — в постановке по книге Стивена Кинга «Мизери» (Misery), где Уиллис сыграл Пола Шелдона. Также актер испытывал серьезные трудности во время съемок фильма режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» (2019).

Весной 2022-го семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция. Этой осенью жена артист рассказала, что в какой-то момент постаралась честно объяснить маленьким дочерям, что происходит с их отцом, но она не уверена, осознает ли свою болезнь сам Уиллис. Она добавила, что «от осознания того, что именно происходит с Брюсом, ей стало немного легче».

В октябре о встречах с ним рассказал его друг, режиссер Гленн Гордон Карон. Он признался, что болезнь начала брать свое и актер потерял радость жизни.