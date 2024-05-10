Железо может способствовать приступу астмы, выяснили ученые

Во время приступа астмы иммунные клетки, известные как врожденные лимфоидные клетки группы 2 (ILC2), могут стать гиперактивными. Это приводит к воспалению и сужению дыхательных путей. В новом исследовании ученые выяснили, что запускает этот процесс проникновение железа в ILC2S. Металл необходим клеткам для выработки энергии. Блокирование проникновения железа в иммунные клетки у мышей снизило тяжесть симптомов астмы.