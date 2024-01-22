Железный довод. Четыре важные причины употреблять красное мясо

Красное мясо часто называют нежелательным продуктом в рационе. Его считают канцерогенным, источником вредных насыщенных жиров. И сторонники правильного питания и ЗОЖ утверждают, что от красного мяса лучше отказаться. Но свинина, баранина и говядина — именно эти сорта мяса обычно объединяют под словом «красное» — продукты полезные. Конечно, есть противопоказания и ограничения, но есть и важные причины, почему они не должны полностью исключаться из рациона.

О том, зачем нам нужно употреблять красное мясо, рассказала aif.ru Екатерина Несвит, врач-нутрициолог высшей категории, кандидат медицинских наук:

— Красное мясо, такое как говядина, свинина или баранина, часто становится предметом споров и обсуждений, особенно в кругах приверженцев здорового питания. Скажу, что у красного мяса есть свои плюсы, оно может быть полезным для нашего организма, но есть люди, которым лучше ограничить его потребление. Итак, зачем нам нужно есть красное мясо?

Причина № 1. Строительство клеток

Красное мясо является уникальным природным источником белков, жиров, витаминов и минералов. Оно содержит высокое количество белка, который является строительным материалом клеток и участвует во многих процессах организма, например для роста, регенерации и поддержания здоровья тканей и мышц.

Причина № 2. Энергия

Также красное мясо богато легкоусвояемым железом, цинком, витамином В12 и карнитином. Эти питательные вещества играют важную роль в обеспечении организма энергией, поддержании иммунитета, регулировании обмена веществ и других физиологических функций.

Причина № 3. Снижает воспаление

К тому же красное мясо содержит арахидоновую кислоту, которая при умеренном потреблении стимулирует выработку противовоспалительных медиаторов — простагландинов, они помогают уменьшить воспаление и болевые ощущения в организме.

Причина № 4. Много железа

Это элемент, дефицит которого становится серьезной проблемой для здоровья. Особенно необходимо железо детям, подросткам, женщинам во время беременности и кормления. Поэтому красное мясо должно присутствовать в их рационе.

Требуется осторожность

Польза от красного мяса есть, она велика. Но только в том случае, если вы будете рационально подходить к его употреблению. Если съедать много красного мяса, то это может привести к негативным последствиям. И дело тут в той же арахидоновой кислоте. В небольших количествах — она приносит пользу. Но избыточное ее употребление может сработать в обратную сторону и привести к хроническому воспалению.

Канцерогены

В октябре 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о канцерогенности продуктов переработки красного мяса. Ежедневное потребление 50-граммовой порции обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18%. Однако важно отметить, что эти эффекты могут быть связаны с чрезмерным и неправильным потреблением данного продукта и воздействие красного мяса на здоровье может зависеть от общего стиля питания и образа жизни человека.

Кому лучше воздержаться от красного мяса?

Красное мясо следует употреблять с осторожностью при определенных состояниях и заболеваниях. Я бы рекомендовала ограничить употребление мяса людям старше 70 лет, тем, кто страдает хронической почечной недостаточностью, подагрой (это нарушение метаболизма мочевой кислоты), тем, у кого есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, синдром альфа-галактозы и неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). В этих случаях рекомендуется замена красного мяса другим источником белка и консультация с врачом.

Сколько можно съесть

Умеренное употребление — это какое? Я рекомендую съедать по одной небольшой порции, до 80−100 граммов, не более 2 раз в неделю.

Какое мясо брать?

При выборе частей мяса предпочтение следует отдавать нежирным вариантам, таким как филе или поясничная часть с более низким содержанием насыщенных жиров. Важно выбирать только свежее мясо с ровным здоровым цветом мякоти, учитывая, что цвет мяса становится насыщеннее с возрастом животного.

Как приготовить?

Как мы уже говорили выше, лучше избегать продуктов промышленной переработки красного мяса: сосисок, колбас, бекона и других деликатесов.

Лучше всего кусок говядины или баранины запечь, потушить, можно сварить или приготовить на пару, так вы сохраните питательные вещества, предотвратите образование канцерогенных веществ, которые образуются при жарке. Желательно делать перерывы между приемами красного мяса, чередовать его с другой белковой пищей, такой как рыба, моллюски, птица, злаки и молочные продукты.

Для уменьшения концентрации канцерогенов в красном мясе рекомендуется использовать маринад на основе уксуса с добавлением специй, богатых антиоксидантами, таких как лук, тимьян, орегано, петрушка, базилик и розмарин, что может препятствовать образованию гетероциклических аминов на 57−88%.

Вывод

Красное мясо имеет и положительные, и отрицательные стороны. При правильном выборе частей, умеренном потреблении и предпочтении более здоровых способов приготовления красное мясо может быть включено в разнообразную и сбалансированную питательную программу. Однако перед изменением рациона всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, нутрициологом или диетологом для адаптации рациона к своим потребностям.