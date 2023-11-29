Жадная куница в российском парке попала на видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=168045729&id=456239207&hd=2&hash=3b24c0993fe1eec3&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На снятых кадрах видно, как животное прыгает и падает с ветки, пытаясь схватить как можно больше лакомства.

«Темной ночью в снегопад в наш парк пришла куница!» — подписала пост россиянка.