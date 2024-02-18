Зажуй тревогу. Психолог объяснил, почему мы едим под сериалы и соцсети

Включаем фильм, сериал — вроде отпускает немного. Мозг считывает: «Ага, ну я уже не просто так лежу, а фильм смотрю». Но через какое-то время и этого становится мало. Опять кажется, что если я просто залипаю в экран, значит — ничего не делаю. Какой выход? Достать чипсы, попкорн и начать жевать.