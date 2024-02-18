Зажуй тревогу. Психолог объяснил, почему мы едим под сериалы и соцсети

Включил телевизор, а в руках пачка чипсов, положил на тарелку котлет — включил видео или листаю соцсети. Еда, сериалы, видео и соцсети связаны воедино, часто даже не замечаешь, как за просмотром фильма начинаешь жевать, руки как будто сами тянутся к чипсам, роллам, газировке. Нет чтобы сельдереем или огурцами хрустеть!
Диетологи называют эту вредную привычку одной из причин лишнего веса. Когда человек ест за соцсетями и сериалом, он не замечает, что и сколько он ест, поэтому автоматически переедает и набирает килограммы.
Как же избавиться от этой привычки? Психолог Илья Гуцалюк объяснил aif.ru, что за ней стоят психологические потребности и неправильные установки. Работу надо начинать с этого:
Сериал под чипсы и газировку
Разберем ситуацию, когда мы едим за просмотром фильма. В основе этой потребности зачастую лежит повышенная тревожность. Современному человеку очень трудно отдыхать, расслабляться. Попробуйте полежать 5 минут и ничего не делать. Это практически невозможно: сразу становится некомфортно, и рука тянется за пультом или гаджетом.
Включаем фильм, сериал — вроде отпускает немного. Мозг считывает: «Ага, ну я уже не просто так лежу, а фильм смотрю». Но через какое-то время и этого становится мало. Опять кажется, что если я просто залипаю в экран, значит — ничего не делаю. Какой выход? Достать чипсы, попкорн и начать жевать.
Тогда возникает следующий вопрос: почему хочется есть именно фастфуд, а не яблоко, например? Дело в том, что быстрые углеводы стимулируют выработку серотонина (гормона счастья), что усиливает ощущение комфорта и умиротворения.
Обед и соцсети
Вторая ситуация — когда человек ест и ему хочется включить какое-то видео или залипнуть в телеграме. Здесь может быть другая причина.
Еда — это монотонный процесс. Просто есть — скучно. Редко бывает, что люди осознанно пережевывают пищу, наслаждаясь каждым кусочком. Нет, мы все быстро закидываем еду в рот, чтобы бежать по своим делам.
При этом кажется, что даже за эти 10−20 минут обеда/ужина мы упускаем что-то важное, интересное. Поэтому возникает желание включить видео и поглотить вместе с едой полезный и развлекательный контент.
Зажевать зависть
Когда человек смотрит соц. сети, в его мозгу запускается много триггеров. Подруга купила машину, блогер поехал на Бали, у любимого бренда вышла новая сумка. Человек все это видит, и неосознанно у него мелькают разные мысли: «Ого, какая тачка!»; «Надо же, столько эта сумка стоит!»; «Ну живут же люди!».
За этими бессознательными мыслями прячется целый спектр эмоций. Это и желание обладать вещью. И зависть. И злость (на себя и на того успешного блогера).
Что легче всего сделать в этот момент? Правильно! Открыть холодильник и заесть все эти эмоции. До машины еще как до луны, а углеводы — вот они. Еда в этот момент трактуется мозгом как легкий способ получить удовольствие.
Прекратить жевать
Чтобы избавиться от привычки есть и смотреть, нужно работать с теми проблемами (психологическими реакциями), которые мы разобрали выше.
Путь № 1. Снижать тревожность
Самые простые способы справляться с тревогой в моменте — спорт и медитации.
Выберите любую физическую активность, которая вам нравится: это может быть короткая прогулка, несколько минут зарядки, танцы, стретчинг.
Спорт — быстрый «поставщик» серотонина нам в кровь. Можно даже устроить себе челлендж: смотреть кино и вместо бургера — пять приседаний. Да, это тоже два дела одновременно, но вместо получения лишних калорий вы будете их тратить.
Также можно использовать следующую медитацию, чтобы справиться с беспокойством:
• Сядьте удобно, закройте глаза и переключите внимание на свое дыхание.
• Сфокусируйтесь на ощущениях в области живота в момент вдоха и выдоха.
• Мысленно сканируйте тело от живота к груди, затем к шее и голове. Останавливайтесь на каждой области и просто наблюдайте за своими ощущениями.
• Если ваше внимание отвлекается, возвращайтесь к дыханию и продолжайте медленно сканировать тело.
Выполняйте эту практику в течение 5−10 минут.
Путь № 2. Наполнить свою жизнь интересными делами
Здесь важно осознать, что еще вам поможет справиться со скукой, кроме еды? Выпишите минимум 10 пунктов того, что доставляет вам радость, удовольствие.
Например, полежать в ванне с пеной. Послушать музыку. Сходить на выставку.
Только вы можете сделать свою жизнь более интересной и разнообразной. Тогда фастфуд уйдет на второй план, а яркие эмоции войдут в вашу жизнь без помощи холодильника.