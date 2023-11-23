Заводчица ежей раскрыла секреты колючих питомцев, которые нужно знать до того, как их завести

«Вот такие ёжики в природе не встречаются, это точно домашнее животное, оно чётко выведено для человека», — рассказала заводчик экзотических животных Тамара Дюпрэ телеканалу «Санкт-Петербург».

По её словам, чтобы не ходить покусанным, а находиться в безопасности, нужно учить язык тела своего питомца и понимать, что, если он свернулся в клубочек, значит, недоволен излишним вниманием, а если вытягивает лапки и подставляет живот — гладить можно и даже нужно.

Кроме того, по словам специалиста, питаются ежи насекомыми. Заводчица рассказала, что они бывают сухие, свежие и замороженные. Также колючие питомцы любят мясо: говядину, индейку и курицу, добавила эксперт.

Ещё одна особенность ежей — ночной образ жизни. Поэтому, по словам Дюпрэ, заводя такого необычного питомца, нужно быть готовым к отсутствию сна.