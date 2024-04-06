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Завершены долгосрочные испытания вакцины MV140 от мочеполовых инфекций

ТАСС, 6 апреля. Международный коллектив медиков завершил девятилетние испытания оральной вакцины MV140 от мочеполовых инфекций, в ходе которых ученые подтвердили высокую эффективность и безопасность этой прививки. Это позволяет использовать ее в качестве альтернативы для антибиотиков, сообщила в субботу пресс-служба Европейской ассоциации урологии (EAU).

Источник: AP 2023

«Все наши пациенты страдали от непрекращающихся инфекций мочеполовой системы, терапия которых является сложной и неприятной процедурой. Даже через девять лет после получения вакцины MV140 новые вспышки этих болезней были зафиксированы менее чем у половины добровольцев, при этом прививка была полностью безопасной для их здоровья», — заявил научный сотрудник Королевского госпиталя Беркшира в Рединге (Великобритания) Боб Янг, чьи слова приводит пресс-служба EAU.

Ученые пришли к такому выводу в рамках долгосрочных клинических испытаний экспериментальной оральной вакцины MV140, стимулирующей развитие иммунитета к большому числу бактерий, вызывающих инфекции мочеполовой системы. В их число входят различные штаммы кишечной палочки, энтерококков, палочка Фридлендера и многие другие патогенные микробы.

Для проверки эффективности и безопасности этой прививки ученые заручились поддержкой 89 добровольцев, ранее принимавших участие в краткосрочных клинических испытаниях MV140 и страдавших в прошлом от хронических инфекций мочеполовой системы или часто заражавшихся подобными заболеваниями. Исследователи наблюдали за здоровьем участников испытаний на протяжении девяти лет и отслеживали все случаи повторного появления болезней, а также возможные побочные эффекты от вакцины.

Проведенные учеными наблюдения показали, что около 54% добровольцев, получивших вакцину, ни разу повторно не заражались хроническими и трудноизлечимыми инфекциями мочеполовых путей за все время наблюдений. В среднем, прививка защищала всех участников эксперимента от повторного развития этих болезней на протяжении 4−5 лет после ее приема, причем для женщин эта защита длилась в среднем на год дольше, чем для мужчин.

«Данную вакцину очень легко вводить в организм пациентов, и с этой задачей справится любой терапевт. Многие наши пациенты сообщали нам о том, что прививка вернула им нормальное качество жизни. Результаты проведенных нами наблюдений говорят в пользу того, что прививка MV140 способна произвести настоящую революцию в терапии инфекций мочеполовой системы», — подытожил Янг.