Завершены долгосрочные испытания вакцины MV140 от мочеполовых инфекций

Проведенные учеными наблюдения показали, что около 54% добровольцев, получивших вакцину, ни разу повторно не заражались хроническими и трудноизлечимыми инфекциями мочеполовых путей за все время наблюдений. В среднем, прививка защищала всех участников эксперимента от повторного развития этих болезней на протяжении 4−5 лет после ее приема, причем для женщин эта защита длилась в среднем на год дольше, чем для мужчин.