Затуманило. Психолог рассказал, как материнство влияет на мозг женщины

Беременная и родившая женщина — это особый человек, отмечают специалисты. Для молодой матери, например, бывает характерна рассеянность, забывчивость и многое другое. При этом она также может быть постоянно напряжена и слишком тревожна. Психологи отмечают, что этому есть объяснения, а мозг женщины, которая только собирается стать матерью или недавно родила, действительно претерпевает серьезные изменения.

Какие именно и что надо знать о «мозге мамы», aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Важно понимать, что никакого «маминого мозга» как диагноза и даже термина нет, это лишь метафора. Не надо это буквально воспринимать. Но доля истины в том, что женский мозг меняется с материнством, есть.

Наша нервная система, психика и мозг образуют различные функциональные системы. И действительно, когда женщина узнает о собственном материнстве, что она будет мамой, когда она рожает ребенка, формируются различные функциональные системы в мозге, которые приводят к определенным реакциям. Например, может возрастать тревожность. Но при этом стоит понимать, что все изначально зависит еще и от ряда факторов:

каково отношение к своему материнству у женщины;

какова внутренняя картина материнства;

отношение к ребенку;

каковы отношения у женщины с ее собственной матерью;

есть ли у нее поддержка со стороны окружения, в том числе отца ребенка.

Именно это все определяет формирующуюся определенную функциональную систему в головном мозге молодой матери.

Что меняется?

Разные исследования — как российские, так и зарубежные — показывают, что одно из изменений — повышение порога гипербдительности: нужно то-то и то-то успеть, сделать. В головном мозге изменяются лимбические структуры, происходят нейрохимические и нейрогормональные перестройки, которые делают женщину более бдительной и чувственной. Не зря можно увидеть такой феномен, что мать считывает огромное количество проявлений ребенка, которые со стороны невовлеченным людям и заметить сложно или понять, как именно она умудряется все охватить. Этот процесс называется гиперментализация, или повышенная эмпатия (сверхэмпатия). В этом случае активно вовлекаются те участки мозга, которые ответственны за эмпатию и сопереживание.

Если у ребенка что-то болит, у самой мамы повышается тревожность. Были исследования, в том числе и аппаратные, например, с помощью ПЭТ, когда изучали, как мама реагирует на малыша. Правда, при условии, что для нее это осознанное материнство, она любит своего ребенка, ребенок для нее не в тягость. Тогда любые переживания, болезненные ощущения, например, колики, отражаются на ней, она переживает нейрофизиологически это все.

То же самое происходит, если есть изменения в самом психическом самочувствии, то есть, когда женщине трудно перестроиться, она недосыпает, ребенок постоянно плачет, колики, нет поддержки от отца ребенка, еще и кормление или не кормление грудью — сказывается буквально все. Кормление грудью может принести дополнительное спокойствие, так как вырабатывается гормон окситоцин, который показывает, что спокойно и безопасно.

Когда женщина становится матерью, рожает, кормит грудью, действительно происходит огромное количество нейрофизиологических, психических и психологических изменений. Она нередко чувствует себя уязвимой, что она не успевает, беспокоится. Если вышла на улицу с ребенком, а рядом с коляской кто-то начинает громко кричать, у нее актуализируются гормоны стресса, и она может буквально растерзать этого человека, чтобы он не кричал.

Есть и синхронизация сна, например, если ребенок плохо спит, мама тоже плохо спит, иногда даже циркадическая синхронизация происходит.

В отношении молодой матери надо понимать, что формируется целая психологическая диада: мать-ребенок, такой некий кокон, целая функциональная система на уровне головного мозга. Ведь действительно, насколько мама жизнерадостна, имеет увлечения, удовлетворена, заботится о себе, настолько и ребенок это чувствует. Причем не только через кожу и прикосновения, но и по температуре рук — теплые они или холодные. Таким образом следует признать, что метафорически мозг женщины действительно «мамин» — особый, ведь меняется целый ряд аспектов. Если человек был тревожный, это может усугубиться. Если он был депрессивным, это может привести его к переоценке своих внутренних установок, но также может стать причиной еще более глубокой депрессии. Материнство актуализирует страхи архаические.

Есть и такая особенность, когда мама начинает себя с ребенком отождествлять — становится такой детской, непосредственной в своем поведении. Нейропсихологические изменения происходят, потому что надо создать безопасный мир, режим оберега, определенный стиль привязанности, что сказывается и на всей диаде.

Послеродовые депрессии также часто связаны с тем, что огромное количество изменений происходит в физиологическом, психическом, психологическом состоянии женщины. Нередко женщины замалчивают, терпят и, к сожалению, не получают помощи, которая им необходима со стороны. В итоге они нередко становятся затопленными эмоционально.

Не стоит также атаковать молодую мать, которая только родила и пока даже не успела осознать свое материнство, советами, какой ей надо быть и что делать. Тогда она более спокойно войдет в новую для себя роль.