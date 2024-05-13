Затерянный мир обнаружили на дне моря у побережья Хорватии

«Исследователи выявили сеть древних ручьев, рек, холмов и геологических объектов в Адриатическом море у побережья Сплита, второго по величине города Хорватии, — сообщает Heritage Daily. — В период между 10 000 и 24 000 лет назад уровень моря был примерно на 100 метров ниже, чем сегодня. Это означает, что обширные территории Адриатического моря, вероятно, были заселены людьми в период мезолита».