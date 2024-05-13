Затерянный мир обнаружили на дне моря у побережья Хорватии

Затерянный мир был найден в рамках реализации совместного проекта Университета Брэдфорда (Великобритания) и Университета Сплита (Хорватия). Он был обнаружен при помощи современных подводных 3D-сейсмических датчиков.
«Исследователи выявили сеть древних ручьев, рек, холмов и геологических объектов в Адриатическом море у побережья Сплита, второго по величине города Хорватии, — сообщает Heritage Daily. — В период между 10 000 и 24 000 лет назад уровень моря был примерно на 100 метров ниже, чем сегодня. Это означает, что обширные территории Адриатического моря, вероятно, были заселены людьми в период мезолита».
По словам ведущего автора исследования доктора Саймона Фитча, затерянный ландшафт оказался более разнообразным, чем предполагалось. Буквально под морским дном прекрасно сохранились устья древних рек. По косвенным признакам ученые определили, что люди мезолита жили на временных стоянках, которые они обустраивали вдоль рек и озер. Вероятно, люди приходили в эти места в поисках каких-то природных ресурсов.
Исследование будет продолжено, ученые надеются найти артефакты, связанные напрямую с присутствием человека. Они также отмечают, что некоторые части бассейна Северной Адриатики редко превышают глубину 100 метров. А участок между Венецией и Триестом, где был найден затерянный мир, и вовсе имеют глубину всего 15 метров.