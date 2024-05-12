Засуха. Стоматолог рассказала, почему во рту возникают язвы

Здоровью полости рта может угрожать не только кариес и болезни десен, такие, как гингивит и пародонтит, но и многие другие заболевания. О таких патологиях, как ксеростомия и стоматит, симптомами которых являются повышенная сухость слизистых и язвочки во рту, aif.ru рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист международного класса, врач высшей категории Елена Михайлова.
Постоянная сухость во рту, вызванная временным или стойким снижением функционирования слюнных желез, называется ксеростомией. Это состояние может пройти и самостоятельно — например, когда сменятся погода или сезон. Но если в дело вмешались внутренние причины, справиться с проблемой будет сложнее.
Причины внешние и внутренние
Как правило, в знойную погоду, в засушливом климате или зимой, когда мы постоянно находимся в отапливаемых помещениях, кожа и слизистые становятся суше. Причем это затрагивает не только нос и глаза, но и рот. В полости рта снижается выработка слюны, отсюда и неприятные ощущения постоянной сухости, которые чаще всего усиливаются ночью, когда мы не можем естественным образом стимулировать выработку слюны с помощью жевания или питья.
Внутренние причины ксеростомии очень многообразны. Одна из них — обезвоживание организма, возникающее, если мы пьем мало чистой воды и много кофе и чая (они выводят жидкость), употребляем в больших количествах сладкое и соленое, или принимаем мочегонные препараты.
«В целом, довольно много лекарственных средств могут вызывать снижение выработки слюны, среди них — антидепрессанты, обезболивающие, антигистаминные, гипотензивные препараты (снижающие давление) или популярные у худеющих пациентов лекарства для подавления аппетита», — уточняет эксперт.
Но также она может являться симптомом многих серьезных заболеваний. По словам Михайловой, к ним относятся аутоиммунные и эндокринные патологии (например, сахарный диабет), болезни опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердца, сосудов, а также онкология (прежде всего, злокачественные новообразования в полости рта). Также ксеростомию может вызывать закупорка слюнных желез, которая может возникать из-за вирусных или бактериальных инфекций.
Кроме того, ксеростомия может быть связана с возрастом: она часто возникает у пожилых людей.
Что делать?
Сухость во рту можно побороть — для этого нужно обратиться к стоматологу, который выявит причину проблемы. Если она не стоматологическая, доктор посоветует обратиться к врачам другого профиля и заняться, прежде всего, коррекцией основного заболевания.
Есть и симптоматические методы борьбы с ксеростомией, которые каждый человек может применять самостоятельно. Они уменьшат сухость во рту, но, конечно, не повлияют на основную причину. Итак, для борьбы с неприятным симптомом вы можете:
- использовать специальные ополаскиватели против сухости ротовой полости. Эти препараты продаются в аптеках;
- применять жевательную резинку без сахара: ее жевание будет провоцировать слюноотделение;
- рассасывать леденцы без сахара: они окажут такое же действие, как жвачка. Но обычные леденцы не подойдут, поскольку сахар пагубно влияет на здоровье полости рта;
- пить воду с лимонным соком, чтобы стимулировать выделение слюны и улучшить работу слюнных желез;
- использовать искусственный заменитель слюны — они продаются в аптеке без рецепта;
- на ночь включать в спальне увлажнитель воздуха, желательно с функцией очистки от пыли.
Как вылечить стоматит
Язвочки во рту — это народное название стоматита. При этом заболевании многие пациенты жалуются на очень резкую боль при накусывании и надавливании. Сама язвочка выглядит как круглое пятно беловатого или розоватого или даже темно-красного цвета. Десна в этом месте может быть покрасневшей и отечной.
Стоматит обычно возникает из-за снижения иммунитета, что может происходить на фоне системных заболеваний (того же сахарного диабета, например). Если в полости рта снижен местный иммунитет, то язвочка может появиться даже после того, как вы погрызли сухарики или чипсы и оцарапали острым краем слизистую. В некоторых случаях стоматит — это следствие химического либо температурного ожога.
«Стоматит может спровоцировать не только травма слизистой, которая в частности, может возникнуть из-за некорректно изготовленных и установленных зубных протезов, но и по другим причинам. Заболевание бывает герпетического характера (вызванного вирусом герпеса), а также бактериального и грибкового (из-за поражения кандидами). Кроме того, стоматит может спровоцировать прием ряда препаратов (антибиотиков, барбитуратов), — говорит Михайлова. — При появлении язвочек во рту обязательно обращайтесь к стоматологу, потому что самостоятельно не получится выявить первопричину образования стоматита. Стоматолог проведет осмотр, диагностику и по ее итогам назначит прием препаратов, направленных на устранение причины — это могут быть противовирусные, противобактериальные, противокандидозные средства или их комбинация».
А для успешного лечения стоматита нужно, напротив, минимизировать риск повреждения слизистой.
Что делать?
«Чтобы вылечить стоматит, помимо приема лекарств, понадобится и регулярное домашнее лечение, — говорит эксперт. — Пациентам придется ополаскивать полость рта антибактериальными и антисептическими препаратами — хлоргексидином или мирамистином, но ни в коем случае не спиртовыми растворами. Народные рецепты с травами тоже могут причинить скорее вред, чем пользу, поскольку они способны усугубить ситуацию».
По рекомендации Михайловой на область язвочки нужно наносить ватной палочкой лечебные гели (холисал, солкосерил, метрогил дента), которые продаются без рецепта в любой аптеке. После лечения обязательно нужно будет сменить зубную щетку, чтобы не заносить те же бактерии в вылеченную полость рта.
Кроме того, нужно также соблюдать диету: исключить кислое, острое, соленое, сладкое, жареное, а также жесткую, слишком горячую или холодную пищу, то есть все, что может раздражать слизистую, поскольку это будет замедлять процесс лечения.