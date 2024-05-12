Засуха. Стоматолог рассказала, почему во рту возникают язвы

«Стоматит может спровоцировать не только травма слизистой, которая в частности, может возникнуть из-за некорректно изготовленных и установленных зубных протезов, но и по другим причинам. Заболевание бывает герпетического характера (вызванного вирусом герпеса), а также бактериального и грибкового (из-за поражения кандидами). Кроме того, стоматит может спровоцировать прием ряда препаратов (антибиотиков, барбитуратов), — говорит Михайлова. — При появлении язвочек во рту обязательно обращайтесь к стоматологу, потому что самостоятельно не получится выявить первопричину образования стоматита. Стоматолог проведет осмотр, диагностику и по ее итогам назначит прием препаратов, направленных на устранение причины — это могут быть противовирусные, противобактериальные, противокандидозные средства или их комбинация».