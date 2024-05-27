Засоление воды угрожает выживанию рачков

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Ученые обнаружили, что засоление воды в пресных водоемах угрожает выживанию планктонных рачков, что может оказаться критичным для сохранения биоразнообразия в природе, так как рачки служат кормом для рыб и очищают воду. Об этом сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН).
Засоление пресной воды — глобальная экологическая проблема, связанная с повышением концентрации солей в водных экосистемах. Часто это результат антропогенного воздействия, включая добычу природных ресурсов, использование антигололедных реагентов на дорогах. Соли проникают в близлежащие водоемы через грунтовые воды и стоки, что негативно влияет на экосистемы, качество воды и биоразнообразие.
«Красноярские ученые обнаружили негативное влияние повышенной солености на планктонных рачков. Исследование показало, что соленость не влияет на успешность вылупления их покоящихся яиц, но снижает выживаемость и репродуктивные способности родившихся из них рачков. Таким образом, увеличение солености снижает количество покоящихся яиц зоопланктона, которые важны для естественного возобновления природных популяций», — говорится в сообщении.
По данным ученых, повышенная соленость оказывает влияние на планктонных рачков, которые важны для самоочищения воды и служат кормом для рыб.
Ученые Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами оценили влияние повышенной солености на одного из распространенных видов планктонных рачков Moina macrocopa. «В эксперименте использовались уровни засоления воды, не выходящие за критические значения для выживания животных и вылупления покоящихся яиц. Специалисты отметили существенную разницу в интенсивности вылупления покоящихся яиц разного возраста. Соленость влияла на выживаемость вылупившихся рачков. При солености 3,5 грамм на литр выживаемость животных резко снижалась как для молодых, так и для старых яиц. Самки, вылупившиеся в условиях повышенной солености, имели более короткую продолжительность жизни, сниженную скорость роста, производили меньше кладок и потомков», — пояснили в пресс-службе.
По словам научного сотрудника Института биофизики СО РАН Татьяны Лопатиной, эмбрион рачка чувствителен к действию повышенной солености на ранней стадии развития. «При небольшой солености из покоящихся яиц рачки все еще вылупляются, однако живут и размножаются существенно хуже, чем в пресной воде. В результате запасы покоящихся яиц истощаются. Это может оказаться критичным для сохранения биоразнообразия в условиях глобальной тенденции засоления природных экосистем», — пояснила Лопатина.