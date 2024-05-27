Засоление воды угрожает выживанию рачков

Ученые Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами оценили влияние повышенной солености на одного из распространенных видов планктонных рачков Moina macrocopa. «В эксперименте использовались уровни засоления воды, не выходящие за критические значения для выживания животных и вылупления покоящихся яиц. Специалисты отметили существенную разницу в интенсивности вылупления покоящихся яиц разного возраста. Соленость влияла на выживаемость вылупившихся рачков. При солености 3,5 грамм на литр выживаемость животных резко снижалась как для молодых, так и для старых яиц. Самки, вылупившиеся в условиях повышенной солености, имели более короткую продолжительность жизни, сниженную скорость роста, производили меньше кладок и потомков», — пояснили в пресс-службе.