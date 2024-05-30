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«Зародыши» крупных черных дыр часто возникают в шаровых скоплениях звезд

ТАСС, 30 мая. Международный коллектив астрономов открыл теоретические свидетельства того, что так называемые черные дыры промежуточной массы, представляющие собой своеобразные «зародыши» сверхмассивных черных дыр, часто формируются внутри особо плотных и крупных шаровых скоплений звезд. Об этом сообщила пресс-служба Университета Токио.

Источник: NASA

«Мы впервые смогли успешно просчитать процесс формирования и эволюции шарового скопления звезд на уровне отдельных светил. Данная реалистичная симуляция, учитывающая массы каждой индивидуальной звезды, позволила нам реконструировать то, как протекают столкновения между объектами в таких скоплениях, которые приводят к формированию черных дыр промежуточной массы», — заявила доцент Университета Токио Митико Фудзии, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают специалисты, проведенные астрономами расчеты позволяют разрешить одну из главных загадок современной астрономии и космологии, связанную со сверхбыстрым формированием сверхмассивных черных дыр в центрах первых галактик Вселенной. Как показывают снимки с «Хаббла», «Джеймса Уэбба» и других космических телескопов, масса этих объектов превышала аналогичный показатель для Солнца примерно в 1 млрд раз, что сложно объяснить в рамках текущих теорий, описывающих процесс роста черных дыр.

Многие эксперты предполагают, что существование этих объектов можно объяснить в том случае, если они возникли в результате слияния не «обычных» черных дыр, сопоставимых со звездами по массе, а так называемых черных дыр промежуточной массы. Так называют компактные объекты с массой в сотни и тысячи Солнц, последовательные слияния которых, предположительно, приводят к рождению сверхмассивных черных дыр.

Исследователи выяснили, что подобные объекты могут достаточно быстро возникать в результате слияния крупных звезд в особо плотных и больших шаровых скоплениях. В прошлом астрономы сомневались в реалистичности подобного сценария, так как они предполагали, что гравитационные взаимодействия между растущими черными дырами и их соседями приведут к тому, что эти компактные объекты будут быстро выброшены из скопления до того, как они наберут большую массу.

Проведенные расчеты показали, что эта гипотеза является ошибочной — крупные шаровые скопления звезд, присутствующие в Млечном Пути, способны порождать черные дыры, чья масса более чем в две тысячи раз превышает солнечную. Подобные компактные объекты быстро становятся слишком тяжелыми для того, чтобы они могли быть выброшены из скопления, благодаря чему они продолжают быстро набирать массу. Это говорит в пользу присутствия «зародышей» сверхмассивных черных дыр в значительной части шаровых скоплений в нашей галактике и за ее пределами, подытожили астрономы.