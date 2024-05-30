«Зародыши» крупных черных дыр часто возникают в шаровых скоплениях звезд

Проведенные расчеты показали, что эта гипотеза является ошибочной — крупные шаровые скопления звезд, присутствующие в Млечном Пути, способны порождать черные дыры, чья масса более чем в две тысячи раз превышает солнечную. Подобные компактные объекты быстро становятся слишком тяжелыми для того, чтобы они могли быть выброшены из скопления, благодаря чему они продолжают быстро набирать массу. Это говорит в пользу присутствия «зародышей» сверхмассивных черных дыр в значительной части шаровых скоплений в нашей галактике и за ее пределами, подытожили астрономы.