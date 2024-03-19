Заражение вирусом впервые наблюдали в реальном времени

Когда вирус заражал клетку, она выглядела желтой, а когда начинал размножаться, клетка начинала светиться красным. Хотя большинство клеток пожелтели, не все из них стали красными, а это означает, что некоторые клетки эффективно останавливали репликацию вируса. Это во многим зависело от изначальной дозы: чем большему количеству вирусов подвергалась клетка, тем раньше начиналась репликация.