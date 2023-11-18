Запомните или запишите: 6 фраз, с головой выдающих человека-эгоиста

Слово «эгоизм»‎ зачастую имеет отрицательную коннотацию. Однако нужно понимать, что любой здоровый человек, по сути своей, эгоист. Мы все стремимся закрыть потребности, а любое наше действие или взаимодействие с людьми направлено на удовлетворение личных желаний. Главное — соблюдать меру. От здорового порыва заботы о себе ещё никто не умирал, но иногда всё же чрезмерное самолюбие сильно вредит личным взаимоотношениям. Дружить, работать с таким индивидом становится очень сложно, ведь он игнорирует просьбы окружающих, не думает о том, чтобы они чувствовали себя комфортно.

1. «Вы обязаны».

Эгоисту все должны. Он будет постоянно напоминать об этом людям, упрекать их в том, что те не выполняют своих обязательств. Такой индивид может прийти к начальнику, потребовать повышения, ссылаясь на то, что он не щадит себя на работе, старается изо всех сил, хотя это так только по его мнению.

2. «Вы добились успеха благодаря мне».

«Если бы не я, ничего бы не было». Такие слова можно услышать от человека, чрезмерно зацикленного на собственной персоне. Причём неважно, чем вы занимаетесь: жарите шашлык у озера или подсчитываете эффективность проекта в конце месяца. Главную роль в пьесе эгоист всегда отводит себе. А ещё такому человеку сложно радоваться достижениям других людей — им кажется, что это незаслуженная победа.

3. «Я плохой человек».

Кажется, что этими словами он занижает свою значимость, но на самом деле это не так. Наоборот, подобные фразы могут сигнализировать, что человек ставит себя в оппозицию по отношению к большинству людей, которые восхваляют себя и личные навыки. А это как раз и есть признак того, что он ориентирован, скорее всего, исключительно на себя.

4. «Не вижу оснований для критики».

Они всегда трактуют такого рода отзывы, даже если речь идёт об обсуждении проекта, как личный выпад. Им сложно принять тот факт, что работу, которую они провели, можно сделать ещё лучше. Поэтому эгоисты часто обижаются, когда их действия критикуют, и в штыки воспринимают любые предложения что-то исправить.

5. «Потому что я так хочу».

С помощью этой фразы эгоистичный человек озвучивает свои желания, предпочтения. Ему кажется, что окружающие должны выполнять всё, что он скажет, делать только так, как он задумал.

6. «Это работа для бездарей».