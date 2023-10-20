Запаять и пригладить. Врач пояснила, можно ли вылечить секущиеся кончики

Проблема сеченых кончиков волос, к сожалению, нередка. В той или иной мере у себя ее отмечают многие. Причем страдают от нее и женщины, и мужчины, однако у них проблема встречается реже. По-научному такое состояние прядей называется трихоптилозом. Как правило, волосы с секущимися кончиками неуправляемы, пушатся, теряют блеск и выглядят некрасиво. Причем такие кончики вылазят в разных прическах, делая их неряшливыми. Можно ли как-то вылечить секущиеся концы? Об этом aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Секущиеся кончики волос — это фактически расщепление структуры волоса, когда он начинает разделяться на части. Обычно длина таких кончиков в пределах 2−3 см.

Сечение — процесс, когда повреждается кутикула волоса, чешуйки отслаиваются друг от друга и клеток кортекса. Волоски кортекса также могут распадаться на части. Как правило, причина кроется в истончении липидного слоя — обычно он склеивает клетки и дарит поверхности волосинки гладкость. Пряди вследствие этого теряют внутреннюю питающую их влагу, пересушиваются и теряют эластичность.

Почему так происходит?

Причин, по которым могут сечься волосы, немало. Так, например, на их состояние может оказать воздействие частое использование фена, пересушивающее волос, неправильно подобранные расчески, дергающие и цепляющие, отпуск на море — из-за воздействия ветра, морской воды и солнца. Также повлиять на волосы могут частое мытье, неправильно выбранный уход, регулярные окрашивания, особенно обесцвечивания. Бывает, что проблема вызвана внутренними патологиями — например, на фоне бедного питания с преобладанием вредных продуктов, дефицит витаминов.

Можно ли вылечить секущиеся кончики?

Когда состояние волос оставляет желать лучшего, в ход идут разные средства, которые в теории должны помочь улучшить ситуацию, — маски для волос, приглаживающие шампуни, масла и прочие элементы домашнего ухода. На деле же все они совершенно бессмысленны, так как вылечить сеченые концы волос нельзя. Ведь волосинки уже расслоились, их структура нарушена.

Единственный вариант, который может помочь, и то на время, — специальные профессиональные средства, в составе которых есть силикон и витамины. Но тут важно понимать, что они могут использоваться однократно, — например, когда вы куда-то идете. Как только вы помоете голову, весь эффект от этих средств пропадет, и волосы снова распушатся.