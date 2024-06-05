Замглавы Минздрава заявил, что каждый третий россиянин страдает ожирением

Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожиренией увеличилось в три раза. При этом частота ожирения у детей в возрасте от 5 до 19 лет возросла с 1 до 7%. «По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 2,8 млн смертей, это 4,8%», — отметил он.