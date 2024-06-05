Замглавы Минздрава заявил, что каждый третий россиянин страдает ожирением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Почти 2,5 млн человек в России по официальным данным страдают ожирением, но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
«Данные 2023 года, количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, это уже почти 2,5 млн человек — 2% от населения страны. Это официальная статистика, но их количество гораздо больше — может составлять до трети всего населения», — сказал он на сессии «Ожирение — глобальная эпидемия 21-го века?».
Камкин отметил, что сейчас в РФ необходимо научится выявлять таких пациентов и правильно их маршрутизировать. Он добавил, что ожирение наносит серьезный экономический ущерб стране — он составляет 0,7% от ВВП.
Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожиренией увеличилось в три раза. При этом частота ожирения у детей в возрасте от 5 до 19 лет возросла с 1 до 7%. «По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 2,8 млн смертей, это 4,8%», — отметил он.
«12% врачей при опросе сказали, что они сомневаются, что ожирение является заболеванием. Среди пациентов считают ожирение заболеванием только 30%, а задача врача — информировать пациентов. Ожирение — это заболевание, создающее предпосылки для развития огромного количества заболеваний, которые укорачивают жизнь», — добавила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.