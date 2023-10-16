«Замерз — значит, заболеешь». Правдивы ли народные представления о простуде?

Текут сопли — значит, я уже простудился (лась)?
Не обязательно. Если вы находитесь на холоде достаточно долго, это происходит автоматически. Дело в том, что холодный и сухой воздух высушивает слизистую оболочку носа, делая нас более уязвимыми к инфекции. Это заставляет носовые железы активно вырабатывать слизь, которая увлажняет и согревает воздух, поступающий в нос.
Так что мокрому носу можно только порадоваться — это значит, что наша иммунная система работает как надо. А вот если нос заложен и появились другие симптомы вроде головной боли или боли в горле — это значит, что в организм уже проникла инфекция и лучше отправиться домой выздоравливать.
Можно заболеть, если на морозе пить холодное?
Прямой связи между холодом и простудным заболеванием нет. Причина простуды — в вирусах, которые попадают в организм и размножаются в нем. Именно поэтому, диагностируя простуду, врачи используют сокращение ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Повышение температуры, головная боль, слабость и ломота в суставах — все эти процессы связаны с активностью иммунных клеток и белков, которые пытаются уничтожить инфекцию.
Холодная вода сама по себе не вызывает ни простуду, ни боль в горле (это же касается и мороженого). Но если выпить много ледяной воды, это может усилить боль в горле. Одно из объяснений в том, что под действием холода кровеносные сосуды сужаются и к месту воспаления поступает меньше иммунных клеток — лимфоцитов.
А что лучше пить при болезни? Есть исследования, в которых авторы сравнивали эффект от холодной и теплой воды, а также куриного бульона. Оказалось, что теплые напитки (и особенно бульон) вызывают более обильное выделение слизи, которая обладает бактерицидными свойствами.
Грозит ли менингит, если ходить без шапки? А с мокрыми волосами?
Еще один распространенный миф: холод может спровоцировать воспаление мозга, или менингит.
Менингит — это воспаление жидкости и оболочек мозга. Он может возникнуть из-за вирусной или бактериальной инфекции, травмы головы, паразитов и опухолей. В любом случае охлаждение головы здесь совершенно ни при чем. Например, по статистике, чаще всего менингитом болеют в Африке, южнее пустыни Сахара (так называемый менингитный пояс).
Также нет ни одного исследования, которое бы показало связь между простудой (или менингитом) и прогулкой в холодную погоду без шапки и с невысушенными волосами. Это тоже не более чем миф.
Но простуда хоть как-то связана с холодом? Почему зимой мы простужаемся чаще?
Это связано с несколькими факторами. Во-первых, при пониженных температурах многие вирусы действительно размножаются активнее. Согласно исследованию Йельского университета, риновирусы (частые возбудители простуды) лучше размножаются при более низкой температуре, чем средняя температура тела, в частности в холодном носу. Кстати, польза защитной маски может быть в том числе связана с ее согревающим эффектом.
Во-вторых, зимой мы чаще находимся в закрытых, непроветриваемых помещениях — это прекрасная среда для передачи респираторных инфекций.
Еще одна причина, из-за которой риск заражения респираторными инфекциями растет, — низкая влажность воздуха. Из-за нее вирусы дольше остаются в воздухе в виде аэрозолей (мельчайших капелек из выдыхаемого пара).
Еще одна возможная причина — общее снижение иммунитета. Зимой мы едим меньше овощей и фруктов, в которых содержатся полезные вещества. Также в этот период мы получаем меньше солнечного света, а вместе с ним — витамина D. Исследования показывают, что этот витамин связан со снижением риска ОРВИ.
Чтобы не было простуды, надо пить витамины?
Да, многие витамины напрямую связаны с работой иммунитета. Пищевые добавки цинка, витаминов С и D лучше всего изучены на предмет их роли в защите от простуды.
Цинк необходим для развития и функционирования множества клеток иммунной системы. Его основные источники — мясо и яйца. Но данные об эффективности цинка в виде добавок противоречивы. В некоторых исследованиях они сокращали продолжительность простуды на несколько дней, в других, наоборот, не влияли на это.
При этом побочные эффекты от приема цинка в некоторых случаях могут быть опасны. Люди, принимающие цинк, чаще жалуются на расстройство желудка, проблемы со вкусом и раздражение во рту. Некоторые люди, которые использовали назальные спреи с цинком, навсегда теряли обоняние.
Витамин С может уменьшить продолжительность и тяжесть симптомов простуды, но только если вы уже принимали его ежедневно в качестве профилактической меры. То же касается и витамина D.
Но, чтобы поддерживать иммунитет, недостаточно только добавок. Нужно вести здоровый образ жизни, питаться сбалансированно.
Правда ли, что стресс ослабляет иммунитет? А что насчет закаливания?
Зависит от характера стресса и его длительности.
Кратковременный (от нескольких минут до нескольких часов) стресс усиливает врожденный (первичный) и адаптивный (вторичный) иммунный ответ. Это касается транспортировки, созревания и функционирования иммунных клеток и белков. Возможно, с этим связан и эффект закаливания, а также физических упражнений, ведь холодная вода и нагрузки вызывают стресс.
Но постоянный, хронический стресс действует угнетающе и повышает риск заболеть. Длительный стресс (в том числе из-за слишком интенсивных физических нагрузок) нарушает врожденные и адаптивные иммунные реакции. Кстати, это касается не только простуды, но и риска развития раковых опухолей.
Если человек часто простужается, у него что-то не так со здоровьем?
В среднем взрослый человек болеет простудой два-три раза в год. Но если это происходит чаще (раз в месяц или два), это может говорить о проблемах со здоровьем или образом жизни. Вот что может влиять на частоту простуд.
Курение. Химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, ослабляют естественные защитные реакции иммунной системы. Кроме того, курение повреждает крошечные ворсинки дыхательных путей, которые обычно помогают им очиститься от слизи и мусора, с которыми в легкие попадают микробы.
Плохая гигиена. Вирусные частицы, которые вызывают простуду, могут оседать на руках и одежде и попадать в организм с пищей. Если мы плохо моем руки, лицо и все тело, вирусная нагрузка может подавить первичную защиту иммунитета и вызвать болезнь.
Недостаток сна. Исследования показывают, что люди, которые не высыпаются или спят меньше семи часов в сутки, с большей вероятностью заболевают после воздействия вируса простуды. Недостаток сна также может повлиять на скорость выздоровления, если вы заболели.
Хронические болезни. Такие состояния, как ревматоидный артрит, рассеянный склероз, целиакия, волчанка, синдром раздраженного кишечника и хронической усталости, могут постоянно ослаблять иммунную систему. Также это происходит на фоне противораковой терапии. Поэтому людям, которые принимают сильные лекарства, важно беречь себя, носить маски и соблюдать гигиену.