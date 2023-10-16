«Замерз — значит, заболеешь». Правдивы ли народные представления о простуде?

Текут сопли — значит, я уже простудился (лась)?

Не обязательно. Если вы находитесь на холоде достаточно долго, это происходит автоматически. Дело в том, что холодный и сухой воздух высушивает слизистую оболочку носа, делая нас более уязвимыми к инфекции. Это заставляет носовые железы активно вырабатывать слизь, которая увлажняет и согревает воздух, поступающий в нос.

Так что мокрому носу можно только порадоваться — это значит, что наша иммунная система работает как надо. А вот если нос заложен и появились другие симптомы вроде головной боли или боли в горле — это значит, что в организм уже проникла инфекция и лучше отправиться домой выздоравливать.

Можно заболеть, если на морозе пить холодное?

Прямой связи между холодом и простудным заболеванием нет. Причина простуды — в вирусах, которые попадают в организм и размножаются в нем. Именно поэтому, диагностируя простуду, врачи используют сокращение ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Повышение температуры, головная боль, слабость и ломота в суставах — все эти процессы связаны с активностью иммунных клеток и белков, которые пытаются уничтожить инфекцию.

Холодная вода сама по себе не вызывает ни простуду, ни боль в горле (это же касается и мороженого). Но если выпить много ледяной воды, это может усилить боль в горле. Одно из объяснений в том, что под действием холода кровеносные сосуды сужаются и к месту воспаления поступает меньше иммунных клеток — лимфоцитов.

А что лучше пить при болезни? Есть исследования, в которых авторы сравнивали эффект от холодной и теплой воды, а также куриного бульона. Оказалось, что теплые напитки (и особенно бульон) вызывают более обильное выделение слизи, которая обладает бактерицидными свойствами.

Грозит ли менингит, если ходить без шапки? А с мокрыми волосами?

Еще один распространенный миф: холод может спровоцировать воспаление мозга, или менингит.

Менингит — это воспаление жидкости и оболочек мозга. Он может возникнуть из-за вирусной или бактериальной инфекции, травмы головы, паразитов и опухолей. В любом случае охлаждение головы здесь совершенно ни при чем. Например, по статистике, чаще всего менингитом болеют в Африке, южнее пустыни Сахара (так называемый менингитный пояс).

Также нет ни одного исследования, которое бы показало связь между простудой (или менингитом) и прогулкой в холодную погоду без шапки и с невысушенными волосами. Это тоже не более чем миф.

Но простуда хоть как-то связана с холодом? Почему зимой мы простужаемся чаще?

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, при пониженных температурах многие вирусы действительно размножаются активнее. Согласно исследованию Йельского университета, риновирусы (частые возбудители простуды) лучше размножаются при более низкой температуре, чем средняя температура тела, в частности в холодном носу. Кстати, польза защитной маски может быть в том числе связана с ее согревающим эффектом.

Во-вторых, зимой мы чаще находимся в закрытых, непроветриваемых помещениях — это прекрасная среда для передачи респираторных инфекций.

Еще одна причина, из-за которой риск заражения респираторными инфекциями растет, — низкая влажность воздуха. Из-за нее вирусы дольше остаются в воздухе в виде аэрозолей (мельчайших капелек из выдыхаемого пара).

Еще одна возможная причина — общее снижение иммунитета. Зимой мы едим меньше овощей и фруктов, в которых содержатся полезные вещества. Также в этот период мы получаем меньше солнечного света, а вместе с ним — витамина D. Исследования показывают, что этот витамин связан со снижением риска ОРВИ.

Чтобы не было простуды, надо пить витамины?

Да, многие витамины напрямую связаны с работой иммунитета. Пищевые добавки цинка, витаминов С и D лучше всего изучены на предмет их роли в защите от простуды.

Цинк необходим для развития и функционирования множества клеток иммунной системы. Его основные источники — мясо и яйца. Но данные об эффективности цинка в виде добавок противоречивы. В некоторых исследованиях они сокращали продолжительность простуды на несколько дней, в других, наоборот, не влияли на это.

При этом побочные эффекты от приема цинка в некоторых случаях могут быть опасны. Люди, принимающие цинк, чаще жалуются на расстройство желудка, проблемы со вкусом и раздражение во рту. Некоторые люди, которые использовали назальные спреи с цинком, навсегда теряли обоняние.

Витамин С может уменьшить продолжительность и тяжесть симптомов простуды, но только если вы уже принимали его ежедневно в качестве профилактической меры. То же касается и витамина D.

Но, чтобы поддерживать иммунитет, недостаточно только добавок. Нужно вести здоровый образ жизни, питаться сбалансированно.

Правда ли, что стресс ослабляет иммунитет? А что насчет закаливания?

Зависит от характера стресса и его длительности.

Кратковременный (от нескольких минут до нескольких часов) стресс усиливает врожденный (первичный) и адаптивный (вторичный) иммунный ответ. Это касается транспортировки, созревания и функционирования иммунных клеток и белков. Возможно, с этим связан и эффект закаливания, а также физических упражнений, ведь холодная вода и нагрузки вызывают стресс.

Но постоянный, хронический стресс действует угнетающе и повышает риск заболеть. Длительный стресс (в том числе из-за слишком интенсивных физических нагрузок) нарушает врожденные и адаптивные иммунные реакции. Кстати, это касается не только простуды, но и риска развития раковых опухолей.

Если человек часто простужается, у него что-то не так со здоровьем?

В среднем взрослый человек болеет простудой два-три раза в год. Но если это происходит чаще (раз в месяц или два), это может говорить о проблемах со здоровьем или образом жизни. Вот что может влиять на частоту простуд.

Курение. Химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, ослабляют естественные защитные реакции иммунной системы. Кроме того, курение повреждает крошечные ворсинки дыхательных путей, которые обычно помогают им очиститься от слизи и мусора, с которыми в легкие попадают микробы.

Плохая гигиена. Вирусные частицы, которые вызывают простуду, могут оседать на руках и одежде и попадать в организм с пищей. Если мы плохо моем руки, лицо и все тело, вирусная нагрузка может подавить первичную защиту иммунитета и вызвать болезнь.

Недостаток сна. Исследования показывают, что люди, которые не высыпаются или спят меньше семи часов в сутки, с большей вероятностью заболевают после воздействия вируса простуды. Недостаток сна также может повлиять на скорость выздоровления, если вы заболели.