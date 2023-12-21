Замена людей и фейки: названы главные проблемы генеративного ИИ

Специалисты Массачусетского технологического института перечислили основные проблемы искусственного интеллекта, которые в будущем придется решить человечеству. Работа опубликована на сайте учебного заведения.

Авторы научных исследований в первую очередь задались вопросом, сколько людей лишится работы из-за развивающихся технологий ИИ. Некоторые эксперты, опрошенные специалистами института, утверждают, что роботы не заменят человека, а, наоборот, откроют новые возможности и будут помогать им.

Также ученые озаботились авторскими правами, которые ИИ может нарушать. Например, многие авторы обеспокоены тем, что нейросети смогут создавать литературные произведения без участия человека. Искусственный интеллект, помимо прочего, имеет возможность распространять фейки.

По словам исследователей, человечеству в будущем придется решить проблемы предвзятости со стороны ИИ. Так, на данный момент алгоритмы, отвечающие в компаниях за подбор персонала, чаще выбирают мужчин, чем женщин.

Ранее ученые заявили о возможности искусственного интеллекта воспроизводиться без участия человека.

Анна Морозова