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Замедлить старость. Геронтолог пояснил, работают ли препараты «от возраста»

Возможности современной медицины безграничны. Можно ли увеличить время жизни? Разбирался aif.ru.

Источник: Freepik

При желании в аптеках и в коммерческих клиниках сегодня можно найти средства и процедуры, которые, если верить рекламе, замедляют процесс старения. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом aif.ru рассказал Почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, член Президиума академик РАН Владимир Шабалин.

— Если человек здоров и нормально себя чувствует, никакие препараты «для поддержки» организма ему не нужны — ни в морозы, ни в межсезонье, ни в какое другое время. Природа миллионы лет формировала человеческий организм и выработала оптимальный механизм его работы. Грубое вмешательство в этот разумно организованный процесс лишь подавляет естественные, разумно организованные процессы и способно лишь навредить. Применение определённых препаратов необходимо лишь при заболеваниях. Но нужно помнить, что они не замедляют процесс старения, а лишь препятствуют его патологическому ускорению.

Старость неизбежна. Отменить ее нельзя, можно лишь прожить этот достаточно продолжительный период времени не в борьбе, а в согласии с собой и правильно распорядиться отведенным временем.

При этом люди действительно стали стареть позже — это факт, признанный Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня, согласно стандартам ВОЗ, молодость продолжается до 45 лет (а всего лишь век назад этот возраст уже считался старческим), после периода молодости человек вступает в средний возраст — период расцвета профессиональной активности — который продолжается до 60−65 лет.

Мы живем в уникальное время. В течение последних ста лет произошел возрастной демографический взрыв. Помимо того, что средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое (с 35−40 лет в начале прошлого века, до 75−80 лет в начале текущего), многократно возросла доля людей старшего возраста. А что касается биологического омоложения, то в этом может убедиться любой человек старше 40−45 лет, сравнив свое фото с фотографией, например, своего дедушки в том же возрасте. Это объясняют разными причинами — успехами здравоохранения, научно-техническим прогрессом, который облегчил наш быт, социальными удобствами и т. д. Однако, на мой взгляд, дело в другом. Это подарок, который нам делает наша эволюция. Решив задачу по увеличению численности людей, она сконцентрировала свое внимание на старших возрастных группах для того, чтобы дать возможность более длительное время развиваться головному мозгу человека — высшей точке развития живой материи. Поэтому сегодня биологическое совершенствование интеллекта homo sapiens определяют именно пожилые люди.