Замедлить старость. Геронтолог пояснил, работают ли препараты «от возраста»

При желании в аптеках и в коммерческих клиниках сегодня можно найти средства и процедуры, которые, если верить рекламе, замедляют процесс старения. Можно ли доверять таким обещаниям? Об этом aif.ru рассказал Почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, член Президиума академик РАН Владимир Шабалин.
— Если человек здоров и нормально себя чувствует, никакие препараты «для поддержки» организма ему не нужны — ни в морозы, ни в межсезонье, ни в какое другое время. Природа миллионы лет формировала человеческий организм и выработала оптимальный механизм его работы. Грубое вмешательство в этот разумно организованный процесс лишь подавляет естественные, разумно организованные процессы и способно лишь навредить. Применение определённых препаратов необходимо лишь при заболеваниях. Но нужно помнить, что они не замедляют процесс старения, а лишь препятствуют его патологическому ускорению.
Старость неизбежна. Отменить ее нельзя, можно лишь прожить этот достаточно продолжительный период времени не в борьбе, а в согласии с собой и правильно распорядиться отведенным временем.
При этом люди действительно стали стареть позже — это факт, признанный Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня, согласно стандартам ВОЗ, молодость продолжается до 45 лет (а всего лишь век назад этот возраст уже считался старческим), после периода молодости человек вступает в средний возраст — период расцвета профессиональной активности — который продолжается до 60−65 лет.
Мы живем в уникальное время. В течение последних ста лет произошел возрастной демографический взрыв. Помимо того, что средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое (с 35−40 лет в начале прошлого века, до 75−80 лет в начале текущего), многократно возросла доля людей старшего возраста. А что касается биологического омоложения, то в этом может убедиться любой человек старше 40−45 лет, сравнив свое фото с фотографией, например, своего дедушки в том же возрасте. Это объясняют разными причинами — успехами здравоохранения, научно-техническим прогрессом, который облегчил наш быт, социальными удобствами