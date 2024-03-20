Замедлить старость. Геронтолог пояснил, работают ли препараты «от возраста»

Мы живем в уникальное время. В течение последних ста лет произошел возрастной демографический взрыв. Помимо того, что средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое (с 35−40 лет в начале прошлого века, до 75−80 лет в начале текущего), многократно возросла доля людей старшего возраста. А что касается биологического омоложения, то в этом может убедиться любой человек старше 40−45 лет, сравнив свое фото с фотографией, например, своего дедушки в том же возрасте. Это объясняют разными причинами — успехами здравоохранения, научно-техническим прогрессом, который облегчил наш быт, социальными удобствами и т. д. Однако, на мой взгляд, дело в другом. Это подарок, который нам делает наша эволюция. Решив задачу по увеличению численности людей, она сконцентрировала свое внимание на старших возрастных группах для того, чтобы дать возможность более длительное время развиваться головному мозгу человека — высшей точке развития живой материи. Поэтому сегодня биологическое совершенствование интеллекта homo sapiens определяют именно пожилые люди.