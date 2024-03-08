Захарова призналась, что не всегда отличалась хорошим поведением в школе

«А по поводу того, вызывали [родителей] или нет, вы знаете, я помню, что звонили домой и разговаривали с родителями. Это, конечно, всегда были такие особо волнительные моменты, потому что разговор мог длиться и полчаса, и час, и ты не знал, что они обсуждают, что такое про тебя говорят. Поэтому, в общем, так холодок по спине бежал», — добавила представитель российского дипведомства.