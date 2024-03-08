Захарова призналась, что не всегда отличалась хорошим поведением в школе

«Нет, по поведению у меня были не всегда пятерки. Я помню, что были замечания в дневнике. Это точно было. Обратить внимание на то, обратить внимание на это, было такое дело», — рассказала дипломат в интервью для проекта «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о том, какие оценки она получала в школе за поведение.
«А по поводу того, вызывали [родителей] или нет, вы знаете, я помню, что звонили домой и разговаривали с родителями. Это, конечно, всегда были такие особо волнительные моменты, потому что разговор мог длиться и полчаса, и час, и ты не знал, что они обсуждают, что такое про тебя говорят. Поэтому, в общем, так холодок по спине бежал», — добавила представитель российского дипведомства.
В детстве Захарова около семи лет провела в Китае, где работали ее родители. Дипломат училась там в посольской школе.