Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова призналась, что не всегда отличалась хорошим поведением в школе

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что получала в школе замечания по поведению.
Источник: РИА "Новости"

«Нет, по поведению у меня были не всегда пятерки. Я помню, что были замечания в дневнике. Это точно было. Обратить внимание на то, обратить внимание на это, было такое дело», — рассказала дипломат в интервью для проекта «ТАСС Дети», отвечая на вопрос о том, какие оценки она получала в школе за поведение.

«А по поводу того, вызывали [родителей] или нет, вы знаете, я помню, что звонили домой и разговаривали с родителями. Это, конечно, всегда были такие особо волнительные моменты, потому что разговор мог длиться и полчаса, и час, и ты не знал, что они обсуждают, что такое про тебя говорят. Поэтому, в общем, так холодок по спине бежал», — добавила представитель российского дипведомства.

В детстве Захарова около семи лет провела в Китае, где работали ее родители. Дипломат училась там в посольской школе.