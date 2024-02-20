Захарьев день. Что можно и что нельзя делать 21 февраля 2024 года

Когда на большей части Римской империи антицерковные гонения уже прекратились, Феодор пострадал за веру от соправителя равноапостольного императора Константина Великого Ликиния. Тот восстал против святого императора и прибыл лично в Гераклею, где служил, а также проповедовал христианство воевода (стратилат) причерноморского города Гераклеи Феодор. Ликиний пытался принудить воеводу поклониться идолам, а после решительного отказа подверг его жестоким пыткам, а затем распял его на кресте. Ночью страдальцу явился Ангел Божий, снял воина-мученика с креста и исцелил. Многие из тех, кто увидел это чудо, уверовали во Христа. Однако Ликиний, обезумевший от ненависти к христианам, приказал обезглавить святого Феодора Стратилата.