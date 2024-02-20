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Захарьев день. Что можно и что нельзя делать 21 февраля 2024 года

21 февраля 2024 года Церковь чтит память великомученика Феодора Стратилата. Это — один из самых почитаемых на Руси святых — воин-великомученик, пострадавший за веру во Христа. Также чтится память пророка Захария Серповидца, он — ветхозаветный святой из числа 12 малых пророков.
Источник: Аргументы и факты

Кто такой Феодор Стратилат?

Когда на большей части Римской империи антицерковные гонения уже прекратились, Феодор пострадал за веру от соправителя равноапостольного императора Константина Великого Ликиния. Тот восстал против святого императора и прибыл лично в Гераклею, где служил, а также проповедовал христианство воевода (стратилат) причерноморского города Гераклеи Феодор. Ликиний пытался принудить воеводу поклониться идолам, а после решительного отказа подверг его жестоким пыткам, а затем распял его на кресте. Ночью страдальцу явился Ангел Божий, снял воина-мученика с креста и исцелил. Многие из тех, кто увидел это чудо, уверовали во Христа. Однако Ликиний, обезумевший от ненависти к христианам, приказал обезглавить святого Феодора Стратилата.

Кто такой пророк Захария?

Захария — ветхозаветный святой из числа 12 малых пророков, уроженец колена Левиина, живший в VI столетии до Рождества Христова. В Священном Писании — святой Захария именуется главой священнического рода, а в одном из богослужебных песнопений — «зрителем премирных видений». Существует несколько предсказаний пророка Захарии, касающихся прихода Мессии-Христа. В них описываются важнейшие события евангельской истории, в частности — последние дни земной жизни Спасителя, Вход Господень в Иерусалим, предательство Иудой, удар копьём ребра Распятого Спасителя, затмение Солнца во время крестных страданий Господа. Серповидцем этого святого назвали из-за того, что в одном из своих откровений он увидел летящий по воздуху свиток, напоминающий острый серп.

Что можно делать 21 февраля 2024 года?

  • В этот день принято обязательно соблюдать однодневный пост.
  • Также надо готовить дачные и садовые инструменты.

Что нельзя делать 21 февраля 2024 года?

  • Следует быть осторожным с колюще-режущими предметами.
  • Если есть возможность, то лучше отложить операции и лечение зубов.
  • Нельзя есть молочные и мясные продукты, яйца.