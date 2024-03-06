Заглянуть под плинтус. Названы вредные для здоровья места в доме

Если в квартире или доме появилась плесень, справиться с ней очень сложно. При этом плесень портит не только внешний вид помещения, но и наносит урон мебели и другому имуществу. Споры плесени вредят здоровью, вызывая приступы астмы, кашель, аллергические реакции, головные боли, расстройство желудка, снижают иммунитет. Так как плесневые грибы вырабатывают токсины, то длительное воздействие большого количества плесени может даже приводить к серьёзному поражению лёгких, печени и почек.
Плесень обычно возникает, если допущены нарушения строительства и использования строительных материалов. В их отсутствии лучше убедиться перед тем, как заключать договор на покупку жилья. На что обратить внимание?
Своими наблюдениями, сделанными во время многочисленных экспертиз домов перед покупкой, с aif.ru поделился строительный и судебный эксперт Александр Анохин.
Смещение «точки росы»
«Чаще всего условия для появления плесени возникают при недостаточном утеплении, плохой гидроизоляции и вентиляции в домах, что приводит к смещению так называемой “точки росы” внутрь помещения, — объясняет эксперт. — Как правило, это углы, низ стен в районе плинтусов и закрытые ниши, например за шкафами с установленным “цоколем”».
По словам специалиста, в частных домах гидроизоляция подвалов в большинстве случаев сделана с нарушениями, вентиляция там тоже зачастую отсутствует. Переделывать такой подвал дорого, так что нужно сто раз подумать, стоит ли покупать такой дом.
Оцените толщину стен
Важно обращать также внимание на толщину стен и утепление. Кстати, примерную оценку можно сделать, даже не выезжая на просмотр дома. «Часто продавцы пишут “дом из бруса” или “каркасный дом”, но не указывают толщину стен. При просмотре объявлений делайте привязку к какому-то предмету рядом с окном на фотографии, и сможете прикинуть толщину стен, — советует эксперт. — К примеру, профиль пластикового окна в среднем 60 мм, а столбы на крыльце или веранде имеют сечение 150×150 мм. Оцените толщину дверных и оконных проемов в сравнении с этими известными величинами. Также можно запросить у продавца состав “пирога” и толщину стены, и проверить её заранее онлайн через строительный калькулятор».
В конце концов, даже если не появится плесень, в доме с тонкими стенами вы будете просто мёрзнуть, что тоже не добавит здоровья.
Подобные дефекты встречаются не только в частных домах, но и в квартирах. Особенно, если в квартире сделано объединение лоджии с жилым помещением, но утепление и отопление в этой зоне выполнено с ошибками.
Неправильная пароизоляция
«В каркасных домах плесень возникает чаще всего из-за того, что строители путают пароизоляционные плёнки местами и нарушают принцип паропроницаемости слоёв, — продолжает эксперт. — Как только этот принцип нарушен, сразу же появляются условия для возникновения плесени. Если плесень завелась внутри каркаса, бороться поверхностными способами с ней не получится. Необходимо снимать отделку, пароизоляционную плёнку, вынимать из каркаса утеплитель, обрабатывать древесину химическими составами от плесени, сушить и после этого собирать обратно».
Если вы живёте в помещении, где есть плесень, и борьба с ней не приносит результата — возможно, вы делаете что-то не то, и вам стоит вызывать строительного эксперта. «Плесень — это не тот дефект, на который можно не обращать внимание. Если вы купили дом или квартиру, в которых есть плесень, можно попытаться взыскать с застройщика деньги в суде, и такая судебная практика есть», — добавляет эксперт.