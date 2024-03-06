Заглянуть под плинтус. Названы вредные для здоровья места в доме

Важно обращать также внимание на толщину стен и утепление. Кстати, примерную оценку можно сделать, даже не выезжая на просмотр дома. «Часто продавцы пишут “дом из бруса” или “каркасный дом”, но не указывают толщину стен. При просмотре объявлений делайте привязку к какому-то предмету рядом с окном на фотографии, и сможете прикинуть толщину стен, — советует эксперт. — К примеру, профиль пластикового окна в среднем 60 мм, а столбы на крыльце или веранде имеют сечение 150×150 мм. Оцените толщину дверных и оконных проемов в сравнении с этими известными величинами. Также можно запросить у продавца состав “пирога” и толщину стены, и проверить её заранее онлайн через строительный калькулятор».