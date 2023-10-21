Загадочный радиосигнал возрастом 8 миллиардов лет достиг Земли

Источник: CSIRO/A. Cherne

Быстрые радиовсплески представляют собой интенсивные, длящиеся миллисекунды всплески радиоволн неизвестного происхождения, рассказывает CNN.

Первый такой радиовсплеск был обнаружен в 2007 году, и с тех пор были обнаружены сотни таких быстрых космических вспышек, исходящих из отдаленных точек по всей Вселенной.

Вспышка, получившая название FRB 20220610A, длилась менее миллисекунды, но за эту долю мгновения она высвободила энергию, эквивалентную выбросам нашего солнца в течение 30 лет, согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Science.

Многие быстрые радиовсплески испускают сверхяркие радиоволны, длящиеся самое большее несколько миллисекунд, прежде чем исчезнуть, что затрудняет наблюдение быстрых радиовсплесков, отмечает Си-эн-эн.

Радиотелескопы помогли астрономам проследить эти быстрые космические вспышки, в том числе массив радиотелескопов ASKAP, расположенный в Западной Австралии. Астрономы использовали ASKAP для обнаружения быстрых радиовсплесков в июне 2022 года и определения места его происхождения.

«Используя массив радиоприемников ASKAP, мы смогли точно определить, откуда произошел всплеск», — говорится в заявлении соавтора исследования доктора Стюарта Райдера, астронома из Университета Маккуори в Австралии.

Затем мы использовали очень большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили для поиска исходной галактики, обнаружив, что она старше и находится дальше, чем любой другой источник быстрых радиовсплесков, обнаруженный на сегодняшний день, и, вероятно, находится в пределах небольшой группы сливающихся галактик. Стюарта Райдера астроном из Университета Маккуори

Исследовательская группа отследила вспышку до того, что, по-видимому, является группой из двух или трех галактик, которые находятся в процессе слияния, взаимодействия и образования новых звезд. Это открытие согласуется с современными теориями, которые предполагают, что быстрые радиовсплески могут исходить от магнетаров или объектов с высокой энергией, возникающих в результате взрывов звезд, отмечает Си-эн-эн.

Ученые полагают, что быстрые радиовсплески могут быть уникальным методом, который можно использовать для «взвешивания» Вселенной путем измерения количества вещества между галактиками, которое остается неучтенным.

«Если мы подсчитаем количество обычной материи во Вселенной — атомов, из которых мы все состоим, — мы обнаружим, что более половины того, что должно быть там сегодня, отсутствует, — говорится в заявлении соавтора исследования Райана Шеннона, профессора Технологического университета Суинберна в Австралии. — Мы думаем, что недостающая материя скрывается в пространстве между галактиками, но она может быть просто настолько горячей и рассеянной, что ее невозможно увидеть обычными методами».

До сих пор результаты современных методов, используемых для оценки массы Вселенной, не согласуются друг с другом, что говорит о том, что не учитывается весь объем Вселенной.

«Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал, — отмечает профессор Райан Шеннон. — Даже в почти совершенно пустом пространстве они могут “видеть” все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками».

Этот метод использования быстрых радиовсплесков для обнаружения недостающей материи был продемонстрирован покойным австралийским астрономом Жан-Пьером Маккаром в 2020 году.

«Джей-Пи показал, что чем (дальше) находится быстрый радиовсплеск, тем больше рассеянного газа он обнаруживает между галактиками, — комментирует доктор Райдер. — Некоторые недавние быстрые радиовсплески, по-видимому, нарушили эту связь».

Было прослежено около 50 быстрых радиовсплесков до их исходных точек, и около половины из них были обнаружены с помощью ASKAP, отмечает Си-эн-эн.

«Хотя мы все еще не знаем, что вызывает эти массивные всплески энергии, статья подтверждает, что быстрые радиовсплески являются обычными событиями в космосе и что мы сможем использовать их для обнаружения вещества между галактиками и лучшего понимания структуры Вселенной», — сказал профессор Шеннон.

Астрономы заявили, что надеются, что будущие радиотелескопы, которые в настоящее время строятся в Южной Африке и Австралии, позволят обнаруживать тысячи более быстрых радиовсплесков на больших расстояниях.