Загадочное старинное здание найдено в итальянской Долине храмов

Команда археологов обнаружила фрагменты ранее неизвестного старинного здания во время раскопок в Долине храмов (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся вблизи современного итальянского города Агридженто). Об этом сообщает Art Newspaper.
Специалисты нашли остатки строения после тщательного изучения территории площадью 3 тыс. кв. м с помощью методов геофизического исследования. В то же время пока не удается установить, для чего предназначалось это здание.
Согласно одной из версий, оно могло быть связано с ритуалами и религиозными обрядами древнего города Акрагас — старинное карфагенское название города Агридженто. Вместе с тем ученые не исключают, что строение могло быть лишь частью еще более крупной и сложной структуры.
Сроки его возведения пока также неизвестны. «Еще слишком рано рассуждать о датировке или предназначении здания. Раскопки продолжатся в апреле следующего года, и, надеюсь, они приведут нас к ответу на все эти вопросы», — объяснил участник археологических раскопок Себастьяно Импоса, доцент кафедры прикладной геофизики Катанийского университета.
Хотя Долина храмов является одним из самых важных археологических памятников Сицилии, она так и не была исследована полностью.
Эта территория была заселена колонистами из Греции примерно в 580 году до н. э. и стала крупным религиозным центром. Приблизительно в 406 году до н. э. поселение было разрушено карфагенянами, однако спустя некоторое время оно вновь вступило в период расцвета под римским правлением. Фрагменты древнего города впервые были раскопаны в XIX веке, изучение территории продолжается по настоящий день.
Сегодня Агридженто является одним из наиболее популярных туристических направлений во многом благодаря хорошо сохранившимся древним памятникам архитектуры. В 1997 году Долина храмов была внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее на окраине итальянской коммуны Нола археологи нашли ремесленный квартал периода раннего Средневековья. Здесь же были обнаружены захоронения