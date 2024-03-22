Загадочное старинное здание найдено в итальянской Долине храмов

Эта территория была заселена колонистами из Греции примерно в 580 году до н. э. и стала крупным религиозным центром. Приблизительно в 406 году до н. э. поселение было разрушено карфагенянами, однако спустя некоторое время оно вновь вступило в период расцвета под римским правлением. Фрагменты древнего города впервые были раскопаны в XIX веке, изучение территории продолжается по настоящий день.