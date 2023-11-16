Загадочная сладость. Диетолог развеяла мифы о шоколаде

Шоколад — продукт популярный. Любят его и как самостоятельный вариант, и в конфетах. Однако он окутан немалым количеством мифов. Что же из утверждений о нем неправда, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

От шоколада появляются прыщи

Связь между шоколадом и появлением акне на коже наукой не подтверждена. То есть сам по себе шоколад причиной прыщей не становится. Но при этом стоит помнить, что в плитке и конфетах шоколад обычно с добавками. Жиры и сахара повышают гликемический индекс и калорийность продукта. Жиры могут спровоцировать повышенный синтез гормонов, к примеру тестостерона, который в избытке способен оказывать эффект на сальные железы: последние увеличиваются, а также начинается повышенное салообразование. Подсластители в составе шоколада приводят к повышению выработки сала тоже.

Также повлиять на появление акне может входящее в состав шоколада молоко. Оно приводит к сбою работы микрофлоры кишечника, из-за чего особенно активными становятся патогенные бактерии, а на лице это проявляется в виде воспалений.

Шоколад — мощный аллерген, если им увлекаться чрезмерно, можно столкнуться с отеком Квинке или крапивницей.

В шоколаде даже с минимумом добавок все равно много компонентов — это могут быть яйца, орехи, арахис, соя. А еще в нем может попадаться хитин — основа панциря насекомых, которая попадает при переработке какао-бобов. И, конечно же, надо следить за составом шоколада — чем в нем больше ароматизаторов, красителей и прочих добавок, тем выше риски нежелательных проявлений.

Шоколад может повышать холестерин

В составе шоколада масло какао, состоящее на четверть из карбоновых кислот. Также на треть в нем присутствует стеариновая кислота, которая не влияет на уровень холестерина. И еще в его составе олеиновая кислота, относящаяся к мононенасыщенным, из-за чего снижает концентрацию холестерина.

Все эти кислоты каким-то ощутимым способом на количестве холестерина в организме не сказываются. Кроме того, в шоколаде есть и такая группа соединений, как флавоноиды, являющиеся антиоксидантами. В 100 граммах шоколада молочного их около 1 г, в темном шоколаде — почти в 2 раза больше. Флавоноиды могут тормозить окислительные процессы в плазме крови, за счет чего замедляется образование бляшек в сосудах. Так что в теории шоколад может даже снижать холестерин, но при условии умеренного его потребления — одну-две полосочки горького шоколада в день. Иной шоколад столь благотворно влиять не будет. Согласно исследованиям, антихолестериновыми свойствами обладает лишь шоколад с содержанием какао более 60%.

Горький шоколад повышает концентрацию полезных липопротеидов высокой плотности и параллельно снижает фракцию липопротеидов низкой плотности.

В шоколаде много кофеина, поэтому он плохо влияет на сердце

В 100% шоколаде содержится 240 мг кофеина: в переводе на чашки кофе — это 2,5 чашки. В целом, не превышает допустимой и безопасной дневной дозировки кофеина. В сладко-горьком шоколаде с содержанием какао 55% — 124 мг кофеина. В молочном с 33% какао — 45 мг кофеина. Этот показатель сравним с чашкой черного чая.

Внимательно надо следить за содержанием сахара в шоколаде. Ведь сахар + кофеин в шоколаде уже могут играть негативную роль: приводит к изменениям в нервной системе, сбивает со. С точки зрения химии, в шоколаде действительно присутствуют психоактивные вещества. Но опять же проблем не будет, если выбирать максимально хороший продукт с натуральным составом и есть его не килограммами.

Шоколад вызывает привыкание

При употреблении шоколада в мозге активизируются определенные участки, которые нередко возбуждаются и при некоторых зависимостях.

Продукты с высоким содержанием углеводов — это и шоколад в том числе, могут вызывать тягу, схожую с зависимостью. Также он может оказывать влияние на уровень сахара и гормонов в крови по тому же механизму, что и другие вещества, вызывающие зависимость. А еще он влияет на дофамин, который часто называют гормоном радости и удовольствия.

В ряде исследований было показано, что шоколад — один из самых проблемных продуктов для человека с зависимым пищевым поведением. Также его определили как пищу, вызывающую наибольшее привыкание.

Дополнительную зависимость может создавать кофеин в его составе.

Шоколад нельзя диабетикам

Не совсем так. Да, действительно шоколад при диабете способен приводить к резкому увеличению уровня глюкозы крови. Но в так называемых диабетических продуктах, где есть фруктоза или заменители сахара, также присутствует способность повышать сахар крови.

Но все же прямо категорически исключать шоколад при диабете не стоит. Тут стоит выбрать продукт с максимально низким гликемическим индексом, то есть выбор надо остановить на горьком шоколаде (не больше пары долек), пастиле, зефире и мармеладе. Такие сладости не повлияют на уровень сахара как-то серьезно.