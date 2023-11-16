Загадочная сладость. Диетолог развеяла мифы о шоколаде
Шоколад вреден аллергикам, вызывает прыщи и повышает холестерин — услышать в адрес популярной сладости можно многое. Но все ли соответствует действительности?
Шоколад вреден аллергикам, вызывает прыщи и повышает холестерин — услышать в адрес популярной сладости можно многое. Но все ли соответствует действительности?
Шоколад — продукт популярный. Любят его и как самостоятельный вариант, и в конфетах. Однако он окутан немалым количеством мифов. Что же из утверждений о нем неправда, aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.
Связь между шоколадом и появлением акне на коже наукой не подтверждена. То есть сам по себе шоколад причиной прыщей не становится. Но при этом стоит помнить, что в плитке и конфетах шоколад обычно с добавками. Жиры и сахара повышают гликемический индекс и калорийность продукта. Жиры могут спровоцировать повышенный синтез гормонов, к примеру тестостерона, который в избытке способен оказывать эффект на сальные железы: последние увеличиваются, а также начинается повышенное салообразование. Подсластители в составе шоколада приводят к повышению выработки сала тоже.
Также повлиять на появление акне может входящее в состав шоколада молоко. Оно приводит к сбою работы микрофлоры кишечника, из-за чего особенно активными становятся патогенные бактерии, а на лице это проявляется в виде воспалений.
В шоколаде даже с минимумом добавок все равно много компонентов — это могут быть яйца, орехи, арахис, соя. А еще в нем может попадаться хитин — основа панциря насекомых, которая попадает при переработке какао-бобов. И, конечно же, надо следить за составом шоколада — чем в нем больше ароматизаторов, красителей и прочих добавок, тем выше риски нежелательных проявлений.
В составе шоколада масло какао, состоящее на четверть из карбоновых кислот. Также на треть в нем присутствует стеариновая кислота, которая не влияет на уровень холестерина. И еще в его составе олеиновая кислота, относящаяся к мононенасыщенным, из-за чего снижает концентрацию холестерина.
Все эти кислоты каким-то ощутимым способом на количестве холестерина в организме не сказываются. Кроме того, в шоколаде есть и такая группа соединений, как флавоноиды, являющиеся антиоксидантами. В 100 граммах шоколада молочного их около 1 г, в темном шоколаде — почти в 2 раза больше. Флавоноиды могут тормозить окислительные процессы в плазме крови, за счет чего замедляется образование бляшек в сосудах. Так что в теории шоколад может даже снижать холестерин, но при условии умеренного его потребления — одну-две полосочки горького шоколада в день. Иной шоколад столь благотворно влиять не будет. Согласно исследованиям, антихолестериновыми свойствами обладает лишь шоколад с содержанием какао более 60%.
Горький шоколад повышает концентрацию полезных липопротеидов высокой плотности и параллельно снижает фракцию липопротеидов низкой плотности.
В 100% шоколаде содержится 240 мг кофеина: в переводе на чашки кофе — это 2,5 чашки. В целом, не превышает допустимой и безопасной дневной дозировки кофеина. В сладко-горьком шоколаде с содержанием какао 55% — 124 мг кофеина. В молочном с 33% какао — 45 мг кофеина. Этот показатель сравним с чашкой черного чая.
Внимательно надо следить за содержанием сахара в шоколаде. Ведь сахар + кофеин в шоколаде уже могут играть негативную роль: приводит к изменениям в нервной системе, сбивает со. С точки зрения химии, в шоколаде действительно присутствуют психоактивные вещества. Но опять же проблем не будет, если выбирать максимально хороший продукт с натуральным составом и есть его не килограммами.
При употреблении шоколада в мозге активизируются определенные участки, которые нередко возбуждаются и при некоторых зависимостях.
Продукты с высоким содержанием углеводов — это и шоколад в том числе, могут вызывать тягу, схожую с зависимостью. Также он может оказывать влияние на уровень сахара и гормонов в крови по тому же механизму, что и другие вещества, вызывающие зависимость. А еще он влияет на дофамин, который часто называют гормоном радости и удовольствия.
В ряде исследований было показано, что шоколад — один из самых проблемных продуктов для человека с зависимым пищевым поведением. Также его определили как пищу, вызывающую наибольшее привыкание.
Дополнительную зависимость может создавать кофеин в его составе.
Не совсем так. Да, действительно шоколад при диабете способен приводить к резкому увеличению уровня глюкозы крови. Но в так называемых диабетических продуктах, где есть фруктоза или заменители сахара, также присутствует способность повышать сахар крови.
Также есть шоколад на фруктозе — это не самый полезный вид сахара, но он не требует для усвоения инсулин. Поэтому врачи допускают использование такого шоколада у людей с диабетом. Но дозировка должна быть той же, как и у горького шоколада.