Загадка под микроскопом: Учёные рассмотрели «китайский» лунный грунт и нашли нечто неизвестное науке

Так вот, в «китайских» образцах обнаружилось столько интересного, что учёные всего мира за это Поднебесной безгранично благодарны. К примеру, обнаружилась вода, самая настоящая. Ранее на её наличие и даже, можно сказать, изобилие указывали спутниковые данные, собранные с помощью российского детектора ЛЕНД. И теперь есть подтверждение, что на нашем, казалось бы, безатмосферном, пустынном естественном спутнике действительно откуда-то берётся вода. Планетологи говорят, что она появляется там двумя путями: приносится с падающими кометами, астероидами и образуется от воздействия космического (в основном солнечного) излучения. Солнечные протоны «падают» на поверхность, получают себе электрон и становятся атомами водорода, а потом соединяются с атомами кислорода, которого в лунной породе предостаточно. И, по словам учёных, найденная в «китайских» образцах вода в основном именно такая, «солнечная».