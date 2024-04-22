Зафиксированы аналоги корональных выбросов массы в ионосфере Марса

За последние 10 лет планетологи открыли множество свидетельств того, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды. По текущим оценкам ученых, в них содержалось примерно столько же воды, как и в земном Северном Ледовитом океане. Более того, общего количества воды на юном Марсе хватило бы, чтобы покрыть его поверхность слоем влаги толщиной в 140 м. Куда пропала эта вода, ученые пока не могут точно сказать.