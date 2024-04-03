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Зачем в аэропорту требуют достать ноутбук из сумки при досмотре?

Рассказываем о правилах, которые обычно «бесят» пассажиров.

Источник: AP 2023

Каждый путешественник, проходящий через аэропортные досмотровые пункты, сталкивается с необходимостью доставать ноутбук из ручной клади для отдельной проверки. Это мероприятие может показаться неудобным и лишним, однако существуют веские причины, по которым это требуется делать. Aif.ru разобрался, зачем нужно доставать ноутбук при досмотре в аэропорту и как это связано с обеспечением безопасности пассажиров и самого воздушного сообщения.

Почему на досмотре просят достать, а иногда и включить ноутбук?

По словам Дуга Друри, в 2023 году главы отдела авиации в CQ University Australia, необходимость проверять технику связана с возможностями оборудования в зоне досмотра. Сканеры, на которых сотрудники аэропорта просматривают содержимое сумок и чемоданов, работают по принципу рентгена. Однако устаревшие модели не в состоянии просветить корпус с батарею ноутбука, соответственно, нельзя понять, действительно ли это рабочая техника и что находится под ней в багаже. Представление техники отдельно от других вещей экономит время ― в противном случае сотрудникам придется проводить физический досмотр чемодана, задерживать очередь. Если зона досмотра оснащена современными сканерами с возможностью получения подробного 3D-изображения, необходимость заранее класть на ленту ноутбук отпадает.

Аналогичное объяснения и для требования включить ноутбук и показать работающий экран. Если даже отдельно технику не удается просветить, сотрудникам зоны досмотра необходимо убедиться, что в багаже действительно техника, а не муляж, внутри которого может быть все, что угодно. Эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и персонала, пресечение террористической деятельности.