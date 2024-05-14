Зачем пираты носили серьгу в ухе на самом деле?

А вот если флибустьеру не везло — он все-таки терпел крушение и его тело прибивало к берегу, — то тут срабатывал еще один обычай, распространенный в те годы. Любой, кто найдет тело пирата, имел право забрать с него все золото, но в обмен полагалось похоронить мертвеца. Некоторые моряки даже выбивали название своего порта приписки на внутренней стороне серьги, чтобы их тела можно было отправить их семьям для надлежащего погребения. Если пират умирал на корабле, серьги помогали покрыть расходы на транспортировку его тела домой, чтобы его не похоронили в море или на чужой земле.