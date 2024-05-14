Зачем пираты носили серьгу в ухе на самом деле?

Представляя пирата, многие вспомнят образ Джека Воробья и других корсаров из фильмов и с книжных иллюстраций. У большинства из них есть серьга в ухе — как правило, монетка или золотое кольцо. Зачем морские разбойники носили это украшение — aif.ru собрал все версии.
Версия первая: награда за достижения
Серьга была памятным знаком. Золотые кольца вручали молодым морякам в память об их первом пересечении Экватора или прохода мыса Доброй Надежды. В Англии существовала традиция — моряк, впервые прошедший через пролив Дрейка, знаменитый своими штормами, получал золотую серьгу и право выпить рюмку виски в таверне за счет королевы. Некоторые пираты, особенно состоявшие на королевской службе, также практиковали этот обычай.
Версия вторая: все свое ношу с собой
Историк пиратства Гейл Селинджер считает, что у флибустьеров был настоящий культ золота — только его они признавали достойной добычей. Свое богатство пираты никогда не оставили бы в банке и не стали бы закапывать на суше, вопреки легендам и приключенческим романам. Все свои сбережения они носили на себе, в том числе и золотое кольцо в мочке уха. Также делали ожерелье из монет, которое носили на шее.
Версия третья: талисман на удачу
С другой стороны, пираты наделяли золото мистической силой. Украшение служило талисманом, который привлекал в жизнь владельца удачу и богатство, защищал от различных болезней и не давал погибнуть во время морских сражений.
Версия четвертая: плата за похороны
А вот если флибустьеру не везло — он все-таки терпел крушение и его тело прибивало к берегу, — то тут срабатывал еще один обычай, распространенный в те годы. Любой, кто найдет тело пирата, имел право забрать с него все золото, но в обмен полагалось похоронить мертвеца. Некоторые моряки даже выбивали название своего порта приписки на внутренней стороне серьги, чтобы их тела можно было отправить их семьям для надлежащего погребения. Если пират умирал на корабле, серьги помогали покрыть расходы на транспортировку его тела домой, чтобы его не похоронили в море или на чужой земле.
Версия пятая: защита слуха
Во время сражений корабельные пушки грохотали невероятно громко, и те, кто находился поблизости, реально могли оглохнуть. Писатель и историк Даг Леннокс высказал изданию Medium версию, что пираты к серьгам прикрепляли комочки воска и во время канонады залепляли уши, чтобы защитить слух.
Версия щестая: знак протеста
В Золотой век пиратства (XVII-XVIII века) в Англии и ряде других европейских стран были изданы законы, запрещающие мужчинам из низших сословий носить украшения. Вольнолюбивые пираты, стремившиеся продемонстрировать свое неповиновение этим законам, надевали серьги и щеголяли ими в людных местах.
Версия седьмая: ничего не было
Еще одна версия, которая разочарует поклонников пиратской романтики, — корсары в действительности не носили серьги и банданы. Культовый образ пирата был создан художником и писателем Говардом Пайлом в 1893 году для обложки романа о пиратах, сообщает музей американского искусства Crystal Bridges. Художник создал целый образ, опираясь на свое воображение, а также дневники неизвестного испанского моряка, часто сталкивавшегося с морскими разбойниками в Карибском море. Именно Пайл снабдил нарисованного пирата платком на шее и серьгой в ухе.