Зачем нужны спутники «Скиф», какие возможности открывает проект «Сфера»

Запуск аппаратов планируется в 2026 и 2027 годах по два спутника на одну ракету-носитель «Союз-2.1б».

Напомним: 22 октября прошлого года Россия запустила первый спутник проекта «Сфера» по созданию системы космических услуг связи — аппарат «Скиф-Д». Он отправился на орбиту с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами «Гонец-М».

В том запуске на космодроме Восточный принял участие вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он отметил, что проект «Сфера» предполагает создание более 600 космических аппаратов. Основная цель — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности нашей страны.

«Скиф-Д» стал демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет. Он предназначен для обкатки новых технических решений и защиты орбитально-частотного ресурса. Это первый аппарат федерального проекта «Сфера», который направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства»: обеспечение доступа в интернет через спутники там, где невозможно проложить оптоволокно. Например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

Как рассказали специалисты, в основу «Скифа-Д» положены технические решения по созданию негерметичных аппаратов малого класса, которые уже успешно протестированы на орбите. Кстати, это первый звездный работяга, который прописался на высоте около 8000 км. Такая орбита имеет ряд преимуществ перед геостационарной — высотой около 36 000 км — по передаче большого объема данных с минимальными задержками по времени.

В «Роскосмосе» уточнили, что при отработке полностью отечественного демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет удалось достичь скорости передачи данных в 6,5 Мбит/сек.

Полная группировка будет состоять из двенадцати «Скифов» — по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата — 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

В «Сферу» войдут пять спутниковых группировок связи («Ямал», «Экспресс-РВ», «Экспресс», «Скиф» и «Марафон») и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли («Беркут-Х», «Беркут-О», «Беркут-ВД», «Беркут-С» и «Смотр»).