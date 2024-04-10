Зачем нужен бозон Хиггса?

С лёгкой руки журналистов бозон Хиггса даже стали называть «частицей Бога», хотя сами учёные не очень-то любят эту метафору. На протяжении десятилетий эта частица стояла особняком в стандартной модели, ведь её одной и не хватало для подтверждения модели. Можно даже сказать, что именно ради поиска бозона в Европе, на границе Франции и Швейцарии, и взялись строить Большой адронный коллайдер (БАК).