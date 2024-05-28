Зачем муравьи бегают по кругу

Обычно все проходит гладко: муравей со своими сородичами оперативно добирается до пищи и успешно приносит ее домой, но бывают и сбои на маршруте. Феромонный след со временем выветривается — муравьи могут заплутать и замкнуть пахучий круг, натолкнувшись на новый, оставленный собой же.