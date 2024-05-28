Зачем муравьи бегают по кругу

Муравьи — удивительные создания, образцы слаженного и организованного поведения. Однако, некоторые виды муравьев иногда проявляют странное и загадочное поведение, бегая по кругу без видимой причины.
Почему муравьи бегают кругами друг за другом?
Муравьи общаются друг с другом с помощью запахов. Например, когда муравей-разведчик обнаруживает еду, он возвращается домой, оставляя сильный пахучий след, как Гензель и Гретель бросали хлебные крошки.
Обычно все проходит гладко: муравей со своими сородичами оперативно добирается до пищи и успешно приносит ее домой, но бывают и сбои на маршруте. Феромонный след со временем выветривается — муравьи могут заплутать и замкнуть пахучий круг, натолкнувшись на новый, оставленный собой же.
У насекомых нет критического мышления, они не могут определить, что идут не туда — считывая исключительно запахи, они могу попасть в такую круговую ловушку.
Лишь редкие представители колонии могут вырваться и найти дорогу домой — как это происходит, науке пока не известно.
Какие муравьи чаще всего ходят кругами?
Муравьиные круги — редкое явление. Есть мнение, что чаще всего в трагичную ситуацию попадают муравьи-кочевники из-за своей особенности передвигаться колоннами: феромонный след очень силен и в ловушку попадает сразу огромное количество насекомых.
Когда лишь один или несколько муравьев случайно формируют круговое движение, запаховое притяжение этого пути может не отличаться от других доступных вариантов.
Источники: https://www.maximonline.ru/ https://elementy.ru/