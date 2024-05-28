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Зачем муравьи бегают по кругу

Известен случай, когда муравьи бегали друг за другом два дня, пока все не умерли.

Источник: Freepik

Муравьи — удивительные создания, образцы слаженного и организованного поведения. Однако, некоторые виды муравьев иногда проявляют странное и загадочное поведение, бегая по кругу без видимой причины.

Почему муравьи бегают кругами друг за другом?

Муравьи общаются друг с другом с помощью запахов. Например, когда муравей-разведчик обнаруживает еду, он возвращается домой, оставляя сильный пахучий след, как Гензель и Гретель бросали хлебные крошки.

Обычно все проходит гладко: муравей со своими сородичами оперативно добирается до пищи и успешно приносит ее домой, но бывают и сбои на маршруте. Феромонный след со временем выветривается — муравьи могут заплутать и замкнуть пахучий круг, натолкнувшись на новый, оставленный собой же.

У насекомых нет критического мышления, они не могут определить, что идут не туда — считывая исключительно запахи, они могу попасть в такую круговую ловушку.

Ученые называют это явление «муравьиная спираль смерти»: выбраться из порочного круга нельзя — насекомые инстинктивно продолжают бежать друг за другом, привлекая новых особей, пока не умрут.

Лишь редкие представители колонии могут вырваться и найти дорогу домой — как это происходит, науке пока не известно.

Какие муравьи чаще всего ходят кругами?

Муравьиные круги — редкое явление. Есть мнение, что чаще всего в трагичную ситуацию попадают муравьи-кочевники из-за своей особенности передвигаться колоннами: феромонный след очень силен и в ловушку попадает сразу огромное количество насекомых.

Когда лишь один или несколько муравьев случайно формируют круговое движение, запаховое притяжение этого пути может не отличаться от других доступных вариантов.