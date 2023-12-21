Зачатие Богородицы. Что можно и что нельзя делать 22 декабря 2023 года

22 декабря 2023 года верующие вспоминают зачатие Богородицы. Долгие годы у родителей будущей Девы Марии не было детей, в этот день свершилось чудо зачатия Богоматери. На Руси этот день называли Анной Темной, Анной Зимней, Зачатьев день. Праздник совпадал с днем зимнего солнцестояния, считалось, что происходит поворот на лето.

Что вспоминают в день Зачатия Богородицы?

Имя святой Анны дошло до наших дней через неканонические Евангелия, а именно Протоевангелие Иакова и в Евангелие псевдо-Матфея. Считется, что Анна родилась в I веке до нашей эры в Вифлееме, а умерла в Иерусалиме в I веке нашей эры. Как пишет журнал «Фома», праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина, т. е. из рода священнослужителей. Мужем праведной Анны был святой Иоаким. У Анны и Иоакима очень долго не было детей, однако они не унывали, продолжая молить Бога о милости. Однажды к святой чете явился ангел Божий, возвестивший супругам о том, что у них родится Дочь, которую благословит весь человеческий род. Зачатие святой Анною Пресвятой Богородицы произошло в Иерусалиме, где позднее и родилась Пресвятая Дева, названная Марией и ставшая Матерью Господа Иисуса Христа.

Что можно делать 22 декабря 2023 года?

Зачатьев день считался женским праздником. Беременным стоит помолиться о здоровье будущего малыша, молодым женам — о даровании беременности, мамам — о здоровье детей.

Этот день полезно посвятить Богу — соблюдать строгий пост, молиться и не выходить из дома без необходимости.

Хорошо выбросить из головы все старые заботы и посвятить день строительству планов на будущее.

Выбросить из дома старые и ненужные вещи.

Считалось в народе, что все желания, загаданные в этот день, сбудутся.

Чего нельзя делать 22 декабря 2023 года?

Лучше поменьше работать, особенно женщинам.

Не следует выходить без острой нужды из дома.

Беременным особенно, но и всем остальным тоже нельзя есть жирное.

Нельзя стирать и убираться.

Женщинам нельзя распускать волосы, нужно собрать их в хвост или пучок.