Забудьте про лак: как ухаживать за волосами в жаркую погоду

Разнообразьте гардероб шляпками, бейсболками, платками или панамами, посоветовала Горбунова. Они не только выглядят стильно, но и хорошо защищают волосы от агрессивных солнечных лучей. Обязательно надевайте что-то на голову, если необходимо быть на улице с 12 до 15 часов. В этот период воздействие УФ наиболее опасно, в том числе и для локонов.