Забудьте про лак: как ухаживать за волосами в жаркую погоду

Используйте термозащитные средства
Для этого периода подойдут все категории продуктов: кремы, сыворотки, маски, шампуни, отметила эксперт:
— Наиболее эффективным будет средство, которые вы наносите на волосы последними. Если делаете укладки, то, например, мусс, если нет — несмываемый спрей.
Носите головные уборы
Разнообразьте гардероб шляпками, бейсболками, платками или панамами, посоветовала Горбунова. Они не только выглядят стильно, но и хорошо защищают волосы от агрессивных солнечных лучей. Обязательно надевайте что-то на голову, если необходимо быть на улице с 12 до 15 часов. В этот период воздействие УФ наиболее опасно, в том числе и для локонов.
Защищайте волосы от обезвоживания
Летом влага из волос испаряется быстрее. Чтобы предотвратить сухость и ломкость, необходимо включить в уход легкие средства на масляной основе, отметила эксперт. Они аккуратно обволакивают каждый волосок и сохраняют здоровый вид.
— Для этих целей подойдут масло кокоса, оливок, авокадо, розы. Достаточно 2−3 капли растереть в ладонях и легкими прикосновениями пройтись по всей длине. Не переусердствуйте, иначе волосы будут выглядеть жирными. Также лучше всего питать их маслами в вечернее время, когда нет активного солнца, — порекомендовала Горбунова.
Делайте домашние маски
По словам эксперта, если вам не нравятся масляные средства, обратите внимание на увлажняющие и питательные маски.
— Против ломкости и секущихся кончиков подойдут питательные маски. Для легкого расчесывания, блеска, мягкости — увлажняющие. Также они могут оказывать легкий охлаждающий эффект для кожи головы, что в жаркую погоду очень приятно, — заверила блогер.
Не используйте средства со спиртом
Старайтесь сократить до минимума продукты, содержащие этанол: лаки, спреи, гели для укладки, подчеркнула собеседница «ВМ».
— Спирт сильно сушит волосы, и в летний период их состояние быстрее ухудшится, — предостерегла Горбунова. — Особенно не рекомендуется находиться под открытым солнцем с такими средствами. Наносите лаки или спреи только в вечернее время.
Реже используйте инструменты с нагревом
— Как уже упоминалось, летом влага испаряется быстрее. Если к этому добавить частое выпрямление щипцами или высушивание феном, то волосы станут ломкими и тусклыми через короткое время. Дайте локонам высохнуть естественным образом. Либо выбирайте режимы с низкой температурой, щадящей сушкой, — посоветовала эксперт.
Деликатно очищайте кожу головы
У многих кожа головы летом становится жирной быстрее, заметила Горбунова. От этой проблемы помогут избавиться дополнительные средства для мытья: мелкодисперсные скрабы или пилинги. Их нужно использовать не чаще одного раза в неделю, чтобы не нарушить естественный рН-баланс. Также они помогают ускорить рост волос и даже немного придают объема за счет хорошего очищения прикорневой зоны.