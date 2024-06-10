Забота о потомстве продлила паучихам жизнь

Самки нередко живут дольше самцов. Чаще всего это относится к видам, у которых самки в одиночестве воспитывают потомство, хотя силы, потраченные на заботу и уход, могут значительно сократить жизнь. Так, например, раннее исследование показало, что продолжительность жизни человеческих женщин увеличилась в последние десятилетия в том числе благодаря тому, что они стали рожать меньше детей.
Однако в то же время необходимость ухаживать за потомствов в течение длительного периода, может значительно увеличить продолжительность жизни самок. До сих пор этот парадокс еще не изучался. Поэтому ученые из Китая исследовали этот феномен на примере пауков-скакунчиков (Toxeus magnus). Работа опубликована в журнале iScience.
Самки Toxeus magnus заботятся о вылупившихся детенышей и выкармливают их питательной жидкостью, которая выделяется из эпигастральной борозды. Она содержит сахар, белки, жиры. Ученые назвали эту жидкость молоком. В это время задача самцов ограничивается только спариванием, в дальнейшем уходе за потомством они никак не участвуют. При этом паучихи живут значительно дольше.
Ученые доказали, что продолжительность взрослой жизни самок, которые заботились о потомстве, была на 25,5% выше чем у тех, которые откладывали яйца, но не выкармливали и не заботились о детенышах. Первые самки прожили в среднем 194,8 дня, а вторые — 155,2 дня.
Однако продолжительность репродуктивной жизни паучих (от появления первого яйца в кладке до смерти) в связи с заботой о потомстве снизилась.
Самки, которые полноценно заботились о потомстве, прожили в среднем 107,4 дня, а те, кто и вовсе этого не делал, — 94,1 дня. Кормящие детенышей особи, но больше никак не участвующие в уходе за паучатами, жили вдвое меньше — 45,4 дня.
Таким образом, именно полноценная забота о потомстве увеличила продолжительность жизни самок T. magnus, и это несмотря на то, что выкармливание требовало больших ресурсов и, по всей видимости, сокращало их жизнь. Количество кладок или потомков, достигших пищевой независимости, никак не влияло на продолжительность репродуктивной жизни самок.
Кроме того, ученые обнаружили, что спаривающиеся самки живут на 36,4% дольше неспаривавшихся. Однако такая закономерность к самцам не относилась.
Чтобы достичь последней линьки, самкам необходимо 84,4 дня, а самцам — 77,3, то есть продолжительность их жизни во время развития практически одинаковая. А вот продолжительность взрослой жизни различалась — она составляла 178,8 дня для самок и 83,9 дня для самцов. Этот показатель почти соответствует периоду времени от откладки яиц до рассеивания потомства.
Таким образом, большая продолжительность жизни взрослых спаривающихся самок T. magnus может объясняться именно необходимостью заботиться о паучатах. Кроме того, полученные результаты указывают на то, что сама забота о потомстве продлевает жизнь матерям.
Ранее ученые нашли пауков, которые дают молоко.
Анна Морозова