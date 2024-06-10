Забота о потомстве продлила паучихам жизнь

Самки нередко живут дольше самцов. Чаще всего это относится к видам, у которых самки в одиночестве воспитывают потомство, хотя силы, потраченные на заботу и уход, могут значительно сократить жизнь. Так, например, раннее исследование показало, что продолжительность жизни человеческих женщин увеличилась в последние десятилетия в том числе благодаря тому, что они стали рожать меньше детей.