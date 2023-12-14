За какое время организм у бросивших курить очищается от никотина?

Aif.ru рассказал врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров:
— Конечно, прекращение курения имеет только положительные стороны.
Во-первых, увеличивается объём легких, точнее, возвращается к объёму здорового человека.
Во-вторых, нормализуется кровообращение: кровь лучше насыщается кислородом, её реология улучшается, форма эритроцитов нормализуется. Соответственно, органы и системы перестают страдать от недостатка кислорода, постепенно выводятся все смолы и токсины, которые принесло курение. В перспективе серьёзно снижается риск инфаркта миокарда, гипертонии, инсульта, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Однако поскольку курение — это всё-таки зависимость, при отказе могут возникать и неприятные моменты: психологические поведенческие расстройства, эмоциональный дисбаланс, плаксивость, раздражительность, агрессивность, подавленное настроение, головные боли, головокружения, бессонница, ночные кошмары. Повышается аппетит, и человек начинает полнеть, а из-за временного снижения иммунитета могут чаще возникать простудные заболевания. Печень начинает восстанавливаться, в связи с чем, как ни странно, во рту может появиться горький привкус желчи.
Это может длиться несколько месяцев. Период довольно долгий, но терпимый. Кроме того, все эти отрицательные симптомы можно скорректировать медикаментозно, если обратиться за помощью к специалистам. И, конечно, тогда отказ от никотина будет проходить значительно проще.