За какое время организм у бросивших курить очищается от никотина?

Отказ от сигарет — довольно сложный процесс, поскольку никотиновая зависимость сродни наркотической. Отказаться от никотина сложно, потому что он встраивается во все метаболические процессы в организме. Поскольку никотин и так вырабатывается у нас в организме, а из-за курения его количество значительно увеличивается, прекратить употребление без помощи специалистов и медикаментов довольно сложно, и многие люди, которые не смогли отказаться от сигарет, успокаивают себя тем, что вред курения преувеличен.